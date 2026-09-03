Кабинетът смята да предоговаря "Хемус" на тъмно

Правителството смята да се договаря на тъмно за скандалните инхаус договори за изграждане на магистрала “Хемус”. Кабинетът няма намерение да обявява предварително подробности около този процес, а от обществото се очаква да вярва на уверения, че ще бъде изненадано приятно. Вече има готов правен анализ за рисковете, пред които държавата е изправена покрай наследените инхаус договори, но няма изгледи анализът да се публикува.

Това се разбра в хода на изслушването на регионалния министър Иван Шишков в парламента за проблемите с финализирането на магистралата. Шишков бе изслушан по предложение на председателя на регионалната комисия и депутат от ПБ Мартин Жлябинков, след като още миналия месец даде магистрална пресконференция за определената от него като магистрала на грабежа.

В хода на изслушването регионалният министър Шишков разказа цялата предистория около инхаус договорите и проблемите с тях. “Сега” е описвало проблемите многократно - изграждането на магистралата бе възложена директно от АПИ на “Автомагистрали”, без държавното дружество да има капацитет да извърши строителството. На свой ред “Автомагистрали” сключи прикрити договори за строителство с редица фирми без никаква конкурсна процедура, представяйки ги като договори за доставка на материали и наем на техника. По договорите бяха изплатени огромни аванси, които не са гарантирани банково, а със застрахователни полици, включително в дружеството с отнет лиценз “ДаллБогг”.

Всичко това е известно отдавна. И днес обаче остана тайна как смята правителството да излезе от тази ситуация. От изказването на регионалния министър стана ясно, че възложеният от МРРБ правен анализ на заварените договори вече е готов. Не се разбра кой е изготвил анализът, а министърът не отговори на директно зададен въпрос ще бъде ли публикуван той. Според Шишков обаче правният анализ показва, че неизрядната страна по тези договори не са фирмите, а държавата. “В инхаус договорите има публично поет ангажимент да се извърши подготвителна работа като ПУП-овете, отчуждаване, проекти. Има текстове, че началната дата на изпълнение на договорите започва да тече след издадено разрешение за строеж”, обясни регионалният министър. Така той намекна, че не може да се твърди, че договорите са изтекли. Проблем има и с раздадените аванси, които следва да се приспаднат при нови споразумения и които на свой ред не са гарантирани добре. Според Шишков обаче обществото ще бъде приятно изненадано от държавническия подход, който ще се приложи. Очаква се след споразуменията стойността на магистралата да нарасне значително заради огромната инфлация в сектора. МРРБ обещава до 2.5-3 години магистралата да стигне до Велико Търново, а всички лотове да бъдат готови за 4-5 години. Извън сключването на нови споразумения МРРБ възнамерява да внесе и промени в ЗУТ за уреждане на търпимостта на незаконно изграждани обекти на държавата.

Липсата на яснота за предоговарянето бе остро разкритикувана от Николай Нанков от ГЕРБ, който обаче има дейно участие в модела с инхаус възлагането. Нанков се възмути, че няма нито един удостоверен с документ като незаконен участък на “Хемус” и готвената търпимост към незаконни държавни строежи всъщност ще се използва за узаконяване и на други незаконни постройки като тези в “Баба Алино”. “Какъв е този правен анализ, ако е готвен от външна фирма, те ще напишат каквото им поръчате”, коментира Нанков. С много остър коментар в обратната посока преди него излезе Антон Кутев от ПБ, който припомни изнасянето на пари със сакове и предупреди , че по престъпната схема с инхауса рано или късно ще има присъди.