Кабинетът разреши внос от Русия на части за АЕЦ "Козлодуй"

Сред тях са и мембраните, заради които 6-и блок три пъти аварира от декември насам

Днес, 13:43
За да избегнем повторението на аварии в АЕЦ "Козлодуй" в бъдеще, достатъчно рано одобрихме внос на оригинални части от Русия по десет процедури, за да могат нещата да се случват планирано и спокойно“, уточни служебният енергиен министър Трайчо Трайков. 
БГНЕС
На днешното заседание кабинетът одобри дерогации за доставки по десет процедури на оригинални части от Руската федерация за АЕЦ „Козлодуй“. 

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви на брифинг след заседанието, че така ще се решат проблемите с мембраните в турбината на 6-и блок на централата. Заради дефекти в новите мембрани, които бяха изработени от българска фирма, блокът три пъти бе спиран от работа в рамките на последните шест месеца.

"Слава Богу, след последния ремонт вече работи на пълна мощност без проблем, но за да избегнем повторението на такива събития в бъдеще, достатъчно рано одобрихме внос на оригинални части от Русия по десет процедури, за да могат нещата да се случват планирано и спокойно“, уточни Трайков. 

По повод авариите в неядрената част на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" министърът е назначил комисия, която да направи пълно изследване на процедурните и технически проблеми. Те не водят до заплаха за здравето на хората и за централата като цяло, но носят големи икономически загуби от недопроизведена енергия. „В кратки срокове очаквам резултат от работата на комисията, за което ще ви информирам“, каза министърът на енергетиката.

Заради санкциите върху Русия, наложени от САЩ и ЕС след започването на войната в Украйна, ръководството на АЕЦ "Козлодуй" трябва да иска разрешение от правителството по изключение да осъществи внос на руски компоненти за нуждите на централата. По думите на шефа на АЕЦ Иван Андреев, миналата година даването на това разрешение се е забавило с повече от 6 месеца, заради което централата е поръчала въпросните мембрани на български производител.

