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Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им

Русе и Павликени успяха да постигнат пробив, но остават още недоволни

Днес, 06:00
Все още има недоволни от проекта на нов график за движение на влаковете.
Булфото
Все още има недоволни от проекта на нов график за движение на влаковете.

Гражданска активност спаси влаковете по линията Русе - Пловдив, а на гара Павликени ще продължат да спират бързи влакове, но с това недоволните от проекта за нов график на БДЖ не свършват. Още малки градчета и техните кметове настояват намеренията да бъдат преразгледани. Миналата седмица националният превозвач проведе обществени обсъждания на разписанието за Северна и Южна България. Гражданите може да подават становища до края на месеца. Графикът ще влезе в сила от 13 декември 2026 г. и ще важи за 2027 г.

Повече недоволство от разписанието имаше на обсъждането в Горна Оряховица. От областната управа в Габрово поставиха редица проблеми по проекта, който не е съобразен с удобни връзки от гара Царева ливада към Габрово и Горна Оряховица. Беше поискано увеличение на влаковете към Плачковци и да се възстанови вечерното и нощното влаково обслужване от гара Габрово.

Проблеми има и с промените на влаковете между Ловеч, Троян и гара Левски, с които много хора пътуват за работа всеки ден. Първият планиран влак от Левски към Троян е в 6:10 ч., а последният – в 15:15 ч. В обратна посока първият влак е в 8:15 ч., а последният - в 17:15 ч. "Настояваме да бъдат възстановени сутрешният влак от Троян за Левски и вечерният от Левски за Троян. Това е единствената възможност хората да стигнат до населените места и на фона на това, че няма и автобуси", коментира областният управител на Ловеч Пламен Христов, цитиран от БНР. Той настоява да не отпадат и влакове от Левски до Ловеч.

Съществуването на вечерен влак от София към Копривщица също остава под въпрос. Разписанието на влака в 19:15 ч. вече не е част от таблиците на БДЖ. "По проекта вечерният влак за Карлово ще тегли втора мотриса, с машинист и персонал, само за да я откачат в Копривщица за сутрешния влак на следващия ден. Тоест персоналът и мотрисите за два влака пътуват в един, а ние губим цяла вечерна връзка. Много по-логично е да са два отделни влака", пише Тихомир Гърменлиев, който създаде онлайн петиция за спасение на вечерния влак към Копривщица. От БДЖ потвърдиха тази информация и посочиха за причина "ниската ефективност от използване на последните два вечерни пътнически влака от София за Копривщица и Карлово".

Както "Сега" писа, новото разписание включва допълнителни влакове по натоварените линии, включително експресни и бързи. Експресни влакове ще превозват пътници по подбалканската линия София-Бургас, както и между Петрич и София. От София за Бургас се тръгва в 10:00 ч., в обратна посока – в 10:40 ч., петричкият влак пътува за столицата в 9:20 ч., а наобратно – в 15:35 ч. За Бургас пътниците ще може да се възползват от допълнителен експрес от София през Пловдив в 16:00 ч., а в обратното направление ще се тръгва в 8:20 ч.

Добра новина има и за пътуващите от Пещера за Пловдив, тъй като по направлението Пещера – Брацигово – Кричим маршрутите на всички заложени влакове ще бъдат удължени до областния град. Към момента само два от влаковете от Пещера и обратно са директни до Пловдив – в 7:25 ч. и 11:55 ч. от Пещера и в 10:45 ч. и 15:20 ч. от Пловдив. През останалото време пътниците се прекачват на гара Стамболийски и в двете посоки.

Предвидена е нова връзка между Централна Северна с Югоизточна България – влак по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно, като ще има удобни връзки и за хората от Северозапада. Експресен влак ще заминава от Видин за София в 7:25 ч., а от София за Видин - в 14:15 ч. На гара Мездра-юг ще бъдат осигурени връзки с бързите влакове от и за Бургас. Удължават се два от вече съществуващите маршрути. Влакът от Лом за Мездра в 4:45 ч. ще пътува вече до София, а този от Мездра за Видин в 9:20 ч. ще стане директен по линия София-Видин.

Пенсионери и учащи продължават да пътуват с намаление от редовната цена на билетите и с "Ивкони Експрес", но не се знае кой и как ще издава абонаментни карти за линиите, които се обслужват и от двете фирми. Ако пътуването включва влакове и на двата превозвача, ще се издава общ билет. Онлайн продажбата на билети обаче няма да е достъпна за всички влакове. От сайта на БДЖ и от всички гари пътниците ще получават информация и за държавните, и за влаковете по линиите на частната фирма.

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