Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им

Гражданска активност спаси влаковете по линията Русе - Пловдив, а на гара Павликени ще продължат да спират бързи влакове, но с това недоволните от проекта за нов график на БДЖ не свършват. Още малки градчета и техните кметове настояват намеренията да бъдат преразгледани. Миналата седмица националният превозвач проведе обществени обсъждания на разписанието за Северна и Южна България. Гражданите може да подават становища до края на месеца. Графикът ще влезе в сила от 13 декември 2026 г. и ще важи за 2027 г.

Повече недоволство от разписанието имаше на обсъждането в Горна Оряховица. От областната управа в Габрово поставиха редица проблеми по проекта, който не е съобразен с удобни връзки от гара Царева ливада към Габрово и Горна Оряховица. Беше поискано увеличение на влаковете към Плачковци и да се възстанови вечерното и нощното влаково обслужване от гара Габрово.

Проблеми има и с промените на влаковете между Ловеч, Троян и гара Левски, с които много хора пътуват за работа всеки ден. Първият планиран влак от Левски към Троян е в 6:10 ч., а последният – в 15:15 ч. В обратна посока първият влак е в 8:15 ч., а последният - в 17:15 ч. "Настояваме да бъдат възстановени сутрешният влак от Троян за Левски и вечерният от Левски за Троян. Това е единствената възможност хората да стигнат до населените места и на фона на това, че няма и автобуси", коментира областният управител на Ловеч Пламен Христов, цитиран от БНР. Той настоява да не отпадат и влакове от Левски до Ловеч.

Съществуването на вечерен влак от София към Копривщица също остава под въпрос. Разписанието на влака в 19:15 ч. вече не е част от таблиците на БДЖ. "По проекта вечерният влак за Карлово ще тегли втора мотриса, с машинист и персонал, само за да я откачат в Копривщица за сутрешния влак на следващия ден. Тоест персоналът и мотрисите за два влака пътуват в един, а ние губим цяла вечерна връзка. Много по-логично е да са два отделни влака", пише Тихомир Гърменлиев, който създаде онлайн петиция за спасение на вечерния влак към Копривщица. От БДЖ потвърдиха тази информация и посочиха за причина "ниската ефективност от използване на последните два вечерни пътнически влака от София за Копривщица и Карлово".

Както "Сега" писа, новото разписание включва допълнителни влакове по натоварените линии, включително експресни и бързи. Експресни влакове ще превозват пътници по подбалканската линия София-Бургас, както и между Петрич и София. От София за Бургас се тръгва в 10:00 ч., в обратна посока – в 10:40 ч., петричкият влак пътува за столицата в 9:20 ч., а наобратно – в 15:35 ч. За Бургас пътниците ще може да се възползват от допълнителен експрес от София през Пловдив в 16:00 ч., а в обратното направление ще се тръгва в 8:20 ч.

Добра новина има и за пътуващите от Пещера за Пловдив, тъй като по направлението Пещера – Брацигово – Кричим маршрутите на всички заложени влакове ще бъдат удължени до областния град. Към момента само два от влаковете от Пещера и обратно са директни до Пловдив – в 7:25 ч. и 11:55 ч. от Пещера и в 10:45 ч. и 15:20 ч. от Пловдив. През останалото време пътниците се прекачват на гара Стамболийски и в двете посоки.

Предвидена е нова връзка между Централна Северна с Югоизточна България – влак по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно, като ще има удобни връзки и за хората от Северозапада. Експресен влак ще заминава от Видин за София в 7:25 ч., а от София за Видин - в 14:15 ч. На гара Мездра-юг ще бъдат осигурени връзки с бързите влакове от и за Бургас. Удължават се два от вече съществуващите маршрути. Влакът от Лом за Мездра в 4:45 ч. ще пътува вече до София, а този от Мездра за Видин в 9:20 ч. ще стане директен по линия София-Видин.

Пенсионери и учащи продължават да пътуват с намаление от редовната цена на билетите и с "Ивкони Експрес", но не се знае кой и как ще издава абонаментни карти за линиите, които се обслужват и от двете фирми. Ако пътуването включва влакове и на двата превозвача, ще се издава общ билет. Онлайн продажбата на билети обаче няма да е достъпна за всички влакове. От сайта на БДЖ и от всички гари пътниците ще получават информация и за държавните, и за влаковете по линиите на частната фирма.