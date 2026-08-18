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Готвят се скандални назначения в управата на ББР, алармира ДБ

Според опозиционната формация олигархията ще се окопае в единствената държавна банка

Днес, 19:06
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов: Ще сезираме Европейската централна банка за тези назначения.
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов: Ще сезираме Европейската централна банка за тези назначения.

“Елиминирането на олигархията” се отлага. Хора на Пеевски и Орлин Алексиев назначават новото ръководство на ББР", обявиха от „Демократична България“. Опозиционната формация съобщи, че ще сезира Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) за спорни назначения в ББР, която е единствената държавна банка у нас.

Поводът е анонсираната смяна на управителния съвет на Българската банка за развитие. Опасенията на десните са, че едни и същи кръгове назначават надзора и управляващите банката. 

"Управителният съвет на банката се сменя от надзорния съвет, а там са неслучайни хора", коментира Божидар Божанов от ДБ и описва членовете на надзора така:

"Горица Кожарева, за която Калин Стоянов беше единственият възможен министър на вътрешните работи, която осуети ключови одити на Сметната палата, важни за Пеевски, и която беше назначена в ББР по времето на кабинета Желязков.       Лъчезар Борисов - зам-.министър и после министър на икономиката в третия кабинет на Борисов. Преди това в надзора на ББР, където заедно със Стоян Мавродиев са одобрявали от ония кредити, които после взеха главата на Мавродиев. Докато е бил в ръководството на министерството, се случват всички схеми с милионите в ДКК и Монтажи - 500 млн. за язовири. Деляна Иванова - бивш депутат от "Има такъв народ" за която се твърди, че е от кръга Делта хил (на Орлин Алексиев). 

Според ДБ за членове на управителния съвет са номинирани хора от същите "орбити". Ето как ги описва Ивайло Мирчев:

Надя Кошинска - 30 г. в ПИБ, стигнала до УС. Същата ПИБ, за която има тежкия казус с ковид кредитите, гарантирани от ББР и индикации за злоупотреби за милиони.

Костадин Каранлъков - шеф на клона на "Интернешънъл Асет Банк" в Смолян. Бивш общински ръководител на ГЕРБ в Смолян, общински съветник от ГЕРБ и областен координатор на "Предприемачи ГЕРБ".

Ангел Найденов - управител на банков клон. Има информация, че става дума за D Bank - банката на Фуат Гювен, кредитирала и ТЕЦ "Варна" от времето на Ахмед Доган.

Тест 

От ДБ приканват "Прогресивна България" и Румен Радев да докажат, че наистина искат "деолигархизация", със следните действия: : 

 Да освободят хората на Пеевски и Орлин Алексиев от Надзорния съвет.  

Да назначат независим и професионален надзор, който няма да получава инструкции по партийни и бизнес телефони.       Преди да назначават нов Управителен съвет, да кажат каква точно банка искат да бъде ББР.    

ББР да спре да захранва бизнес кръговете около досегашния корупционен модел и да влезе в ролята си на банка, подпомагаща малкия и средния бизнес. 

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Ключови думи:

ББР, Надзорен съвет

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