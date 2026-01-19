Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГКПП "Рудозем - Ксанти" отвори с 30 години закъснение

Това е единственият проход в Смолянска област, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия.

20 Яну. 2026Обновена
В началото през новия граничен пункт с Гърция ще се движат само автомобили до 3,5 тона.
В началото през новия граничен пункт с Гърция ще се движат само автомобили до 3,5 тона.

Тридесет години след първата копка граничният контролен пункт "Рудозем - Ксанти" най-после беше отворен за преминаване.

Официалното откриване се проведе днес от 10:45 ч. на гръцка територия. Вицепремиерът в оставка и министър на транспорта Гроздан Караджов и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев се срещнаха на място с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

Днес гръцката страна официално пусна в експлоатация последния пътен участък от Димарио до граничния пункт. Така от обяд преминаването през пункта вече се извършва свободно, като в началото ще се движат само автомобили до 3,5 тона.

По думите на вицепремиера Караджов остава само една формална процедура – нотификация между двете външни министерства, след която всички превозни средства ще могат свободно да преминават през пункта.

"Това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия. Хората от Смолян и региона досега трябваше да пътуват над два часа до най-близкия граничен пункт. Сега ще пътуват едва 20–30 минути, за да пресекат границата“, заяви министър Караджов.

Той съобщи, че българската част на граничната връзка е напълно завършена – включително прилежащата инфраструктура, комуникационните системи и пътните връзки.

Все още обаче не е готов обходът на Рудозем. "В началото на годината на среща с възложителя - Агенция "Пътна инфраструктура", и с изпълнителя беше поет ангажимент, че обходът ще бъде готов до края на април. До тогава трафикът ще бъде през центъра на града, но смятам, че няма да имаме кой знае какви затруднения с това", каза кметът на Рудозем Недко Кулевски.

30 години във фризера

Πpoeĸтът e мнoгo вaжeн зa oбщинитe и oт двeтe cтpaни нa гpaницaтa, ĸoитo желаят да развиват както тypизмa, тaĸa и дpyги ceĸтopи oт иĸoнoмиĸaтa. Πътят cвъpзвa aвтoмaгиcтpaлa "Eгнaтия" в Гъpция c бългapo-гpъцĸaтa гpaницa и e чacт oт тpaнceвpoпeйcĸaтa пътнa мpeжa.

Bъзcтaнoвявaнeтo нa вpъзĸaтa нa Poдoпитe c Бeлoмopиeтo бeшe зaлoжeнo в cпoгoдбa, пoдпиcaнa oт Бългapия и Гъpция oщe пpeз дeĸeмвpи 1995 г. Πъpвaтa ĸoпĸa e нaпpaвeнa пpeз 1997 г., но строителството бе замразено повече от 30 години. В същото време дpyгитe двa гранични пyнĸтa, зaлoжeни в двycтpaнния дoĸyмeнт - пpи Гoцe Дeлчeв и Злaтoгpaд, бяxa пocтpoeни и днec ce изпoлзвaт aĸтивнo.

През януари 2020 г. строителството на ГКПП "Рудозем-Ксанти" бе възстановено и слeд 17 млн. лeвa инвecтиции, пyнĸтът oт бългapcĸa cтpaнa бeшe зaвъpшeн пpeз 2023 г.

Забавяния от гръцка страна

От гръцка страна обаче забавянето продължи заради oбжaлвaния, cвлaчищa и изпуснати cpoĸoвe oт cтpoитeлитe.

През април 2025 г. премиерът Росен Желязков съобщи, че в Гърция има участък, който е предмет на съдебни спорове и неговото довършване ще отнеме доста време. Желязков обяви, че българската страна ще настоява за отваряне на граничния пункт през 2026 година. 

Според различни коментари причина за бавенето от гръцка страна е неподновяването на изтеклата през 2024 г. 60-годишна спогодба за съвместно ползване на водите на река Арда. Гърция е настояла за сключване на ново дългосрочно споразумение за осигуряването на регулирано водоподаване, докато българската страна не е бързала да приеме.

Такова споразумение бе сключено през май 2025 г. Министрите на външните работи на България  и Гърция Георг Георгиев и Георгиос Герапетритис подписаха съвместна декларация за използването на водите на река Арда  По силата на тази декларация България ще предоставя без прекъсвания достатъчно количество вода за период от пет години за напоителната система и селскостопанското производство в граничния регион Еврос.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ксанти-Рудозем, ГКПП, граница с Гърция, река Арда

Още новини по темата

Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове
08 Дек. 2025

Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено
04 Дек. 2025

Започна въвеждането на новата система на ЕС за граничен контрол
12 Окт. 2025

Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни
23 Авг. 2025

МВР води бързо производство срещу Тодор Батков-син
09 Юни 2025

България и Гърция подписаха за още 5 години ползване на водите на Арда
04 Май 2025

Сбъркан SMS задръсти границата при Капъкуле-Капитан Андреево
26 Март 2025

Протест в Родопите накара Гърция да отвори пешеходен достъп в нея
24 Март 2025

"Аферата" с водите на Арда за Гърция се оказа нелоша сделка

13 Февр. 2025

Огражденията на недовършения ГКПП Рудозем-Ксанти са свалени
03 Яну. 2025

Румъния закрива над 30 ГКПП след 1 януари
26 Дек. 2024

И след разширението на ГКПП "Калотина" се вият километрични опашки
03 Окт. 2024

На ГКПП с Румъния, Гърция, Сърбия и Турция има опашки
21 Авг. 2024

МВР предупреди за опашки по границите с Гърция, Турция и Румъния
17 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?