Фарсът на ПБ "справедливи цени" е на финалната права

Държавата ще определя и оповестява „справедливите цени“ за 20 основни групи стоки. Това гласува бюджетната комисия, одобрявайки промени в Закона за защита на потребителите. Кои ще са артикулите - министърът на икономиката трябва да каже. Списъкът щял да се базира на малката потребителска кошница, която се следи от КНСБ, стана ясно по време на дебатите в комисията.



Депутатите Константин Проданов и Явор Гечев от "Прогресивна България" обясниха, че "справедливата цена" ще се определя за категории стоки, а не за конкретен продукт. Защото нямало как да се обхване цялото многообразие и да се пресмята за всяко изделие на пазара - например за всеки хляб според вид, грамаж, нарязване, опаковка. Идеята била да се определят ориентировъчни стойности за основни хранителни продукти със сходни характеристики, казаха представителите на ПБ.

Но това обезсмисля вашата платформа за сравняване на цени, възрази Асен Василев от ПП, и с основание. Остава загадка как ще се определя справедлива стойност за хляба "ангро" и после как ще се разбира дали цената на конкретното хлебно изделие се отклонява неприемливо и "несправедливо".

Същевременно промените в закона предвиждат всеки ден големите вериги да публикуват в платформата цените на своите многобройни стоки, а ако подават непълни и неточни данни, ще бъдат наказвани с глоби до 50 000 евро.

Управляващите задълбават и в темата "необосновано" повишаване на цени - въпреки много критики, че подобни понятия са несъвместими с пазарната икономика. Ако Комисията за защита на потребителите прецени, че стока е поскъпнала "необосновано", ще може да наложи до 100 000 евро глоба на "виновната" фирма.

В закона са описани факторите, които могат да оправдаят увеличение на цените - по-високи производствени разходи, увеличение на разходите за труд; поскъпване на горива и енергия; промени в данъчната тежест; валутни колебания; външни икономически фактори. А сега си представете как инспекторите хващат една стока, анализират и калкулират всички тези фактори, гледа цената и отсичат: не е обоснована.

Откакто се появиха, идеите на управляващите за потискане на възхода на цените получават унищожителни критики - вкл. че са безумни, няма да спрат поскъпването, но ще донесат нова бюрокрация и административен тормоз на търговците. Такова е мнението и на опозицията, и на независимите анализатори, и на бизнеса. Въпреки това промените минаха през ситото на бюджетната комисия и предстои окончателното им приемане в пленарната зала.