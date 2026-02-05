Държавните фирми са внесли рекордните 1.6 млрд. лв. дивидент през 2025 г.

Внесеният от държавните предприятия дивидент през 2025 година е достигнал рекордните 1.634 млрд. лв. Това е най-високо ниво на отчислен дивидент за последните 4 години, като огромната част от сумата е постъпила по линия на БЕХ, в резултат на авансово отчисляване на дивидент и за първото шестмесечие на 2025-а година. Сред дъщерните дружества на БЕХ, платили дивидент на свой ред към компанията обаче, не фигурира "Булгаргаз" - фирмата отчита нетна загуба за 2024 г. в размер на 316 млн. лв.

Това става ясно от одобрения преди дни годишен доклад за публичните предприятия за 2024 година. По отделни показатели докладът съдържа информация и за 2025 г.

96% от общия размер на постъпилите дивиденти или 1.57 млрд. лв. са внесени от “Българския енергиен холдинг”. БЕХ е внесло в хазната 669.4 млн. лв. от отчетената печалба за 2024 г. и втори път 900.1 млн. лв. на база 100% от отчетената печалба за първото полугодие на 2025 г. Втората вноска се явява авансова и е равносилна на очаквани по-ниски отчисления през настоящата 2026 г.

Авансов дивидент в размер на 100% от печалбата за полугодието бяха задължени да внесат всички акционерни дружества с държавно участие при спазване на съответните правила, както и едноличните акционерни дружества БЕХ, ДКК, НКИЗ и "Терем Холдинг".

Подобна огромна сума бе внесена от БЕХ като дивидент и през 2023 г. Тогава от БЕХ бяха изтеглени 1.4 млрд. лв. дивидент - на база печалбата за 2022 г., на базата на неразпределени печалби от предходни години и на основана на авансово облагане на печалбата за първото полугодие на 2023 г. Изтеглянето на този голям ресурс през 2023 година доведе до бурни политически спорове за обезкървяване на енергетиката и приемане на забрана в НС БЕХ да разпределя допълнително дивидент през 2024 г. за резултатите от 2023-а година. Финансовият министър по това време Асен Василев твърдеше, че няма обезкървяване и изтъкваше в доказателство на това взетото решение от кабинета да изкупи срещу 1.6 млрд. лв. дълга на “Топлофикация София” към БЕХ и Булгаргаз. Това решение впоследствие бе отменено от служебен кабинет.

При кабинетът Желязков бе приложена друга схема, за да не се стигне до обезкървяване на дружеството, като същевременно се запълни дупката в хазната с по-висок дивидент. Правителството увеличи капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лв. за реализиране на инвестиционни проекти - ПАВЕЦ „Чаира“, „Батак“ и „Доспат“, АЕЦ „Козлодуй“ – 7 и 8 блок, водноелектрически централи, надграждане на газопреносната мрежа и др. Парите за тази инжекция не товарят дефицита, защото капитализирането на държавни дружества не се включва в сметките, но беше финансирано за сметка на по-висок дълг.

РАЗСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

От подробните данни за дъщерните дружества на БЕХ става ясно, че "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е изплатило само част от дължимия дивидент - 100 млн. лв. при общо задължение от 199.7 млн. лв. За остатъка е сключено споразумение за отсрочване, като крайният срок за плащане е 28 февруари, 2026 година. ЕСО е изплатил пълния дивидент за 2024 г. в размер на 265 млн. лв. и допълнителен авансов дивидент в размер на 105 млн. лв. НЕК също има разсрочени задължения - платени са само 30.5 млн. лв. при дължими 139 млн. лв. Булгартрансгаз е внесло дивидент за 2021 и 2022 в размер на 200 млн. лв. при дължими 257.2 млн. лв., остатъкът е разсрочен. Възможно е това разсрочване на плащанията отново да е използвано, за да се влияе върху размера на бюдежтния дефицит на начислена основа. Така приходите от тези дивиденти се начисляват, въпреки че реално не постъпват на касова основа.

ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Отчетената печалба на публичните дружества за 2024 г. възлиза на 1.318 млрд. лв. при 2.178 млрд. лв. за 2023-а година. 183 държавни фирми отчитат плюс в сметките, на нетна загуба са други 69 дружества с общ минус от 905 млн. лв. Най-голяма нетна загуба в размер на 316 млн. лв. отчита „Булгаргаз“ ЕАД и 270 млн. лв. е загубата на „Мини Марица изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Изплатени дивиденти по дружества

Дъщерни дружества