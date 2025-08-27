Държавата прибира от БЕХ и ДКК близо 1 млрд. лв. извънреден дивидент

Българският енергиен холдинг, “Държавна консолидационна компания” и “Терем Холдинг” ще закърпят дупката в държавната хазна с извънреден дивидент в размер на 900 млн. лв. Наред с отчисленията върху печалбата от 2024 г., тези дружества са длъжни да внесат тази година и авансово 100% дивидент на база междинните си резултати към юни 2025 г. Финансовите отчети към полугодието вече са готови и от тях става ясно, че в хазната ще постъпят извънредно близо милиард лева. Така докато с едната ръка дава милиарди за увеличаване на капитала на търговски дружества, включително БЕХ, с другата ръка правителството прибира.

Авансовото изплащане на дивидент на база междинни резултати за текущата година не е честа практика. Тази година се прави изключение, като правителството реши още в края на април да изиска извънредно дивидент от „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и „ТЕРЕМ Холдинг“ ЕАД. Те трябва да внесат 6-месечен (междинен) дивидент въз основа на приет 6-месечен финансов отчет към 30 юни 2025 г. в размер на 100 на сто от отчетената печалба. Срокът за внасяне на разпределения от дружествата дивидент е до 30 септември 2025 г. Дължимият дивидент от БЕХ на база резултати за 2024 г. са още 669 млн. лв., като повечето от които бяха внесени още през май.

Дружествата вече са публикували отчетите си към края на юни 2025 г. Според отчета на БЕХ печалбата към края на полугодието е в размер на 697 млн. лв. Печалбата на ДКК към юни 2025 т. е 201 млн. лв. Печалбата на “Терем Холдинг” към полугодието е ниска - 129 хиляди лв., НКИЗ е на нула.

Авансовото изплащане на дивидент е равнозначно на по-ниски постъпления в бюджета за 2026 г., защото парите вече ще са изтеглени в хазната. От ГЕРБ-СДС нееднократно са критикували Асен Василев като финансов министър, че по линия на дивидентната политика обезкървява енергетиката. Авансов дивидент от БЕХ бе прибран в хазната и през 2023 г. в размер на 800 млн. лв. През 2024 г. се стигна до забрана за разпределяне на останалата част от дължимия дивидент за 2023 г. - в размер на 425 млн. лв., именно с аргумент да не се обезкървява дружеството. Забраната в последствие бе отменена от Конституционния съд.

За разлика от операцията при Асен Василев обаче сега правителството с едната ръка дава на БЕХ, а с другата взима. На последното си заседание кабинетът взе решение за увеличаване на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лв. за реализиране на инвестиционни проекти. Тази финансова инжекция не влияе на бюджетния дефицит, защото вноските в капитала на държавни дружества не участват в калкулациите за дефицита и се водят операции под черта. На свой ред внасянето на извънреден дивидент допринася за свиване на дефицита. Още при гласуването на бюджета стана ясно, че държавата възнамерява да изтиска максимум по линия на дивидентната политика - планираните приходи тази година от дивиденти са общо 1.9 млрд. лв. при отчисляване на 100% от разпределимата печалба. Финансирането под черта на държавни дружества извън сметките по дефицита обаче раздува държавния дълг.

Както “Сега” писа, правителството е прибегнало до много спорно закърпване на пробойните в хазната и по линия на авансово облагане на банките. Постъпленията от корпоративни данъци към юни тази година се оказаха с 1.1 млрд. лв. по-високи от миналата година. Според публикация на Владислав Панев от “Демократична България” банките са превели 500 млн. лв. дължим данък за тази година, и авансово още 500 млн. лв. за данъци, които ще се дължат догодина. Тоест платен е данък върху бъдещето. Не е ясно как е оформено счетоводно всичко това.