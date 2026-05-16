Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Чадърите на плажа това лято ще стигнат 23 евро

На някои плажове цената е ограничена до 15 лева за чадър или шезлонг

Днес, 07:25
В Северна Гърция цените започват от 20 евро за чадър и шезлонг, казва председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.
Илияна Кирилова
В Северна Гърция цените започват от 20 евро за чадър и шезлонг, казва председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.

До 23 евро може да стигне това лято цената на чадър с шезлонги по българското Черноморие. Това заяви пред БГНЕС председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков. По думите цените на чадърите и шезлонгите ще останат ограничени от договорите с държавата, но част от стопаните на плажове ще достигнат максимално допустимите тарифи заради ръста на разходите и инфлацията.

"През последните 5 г. инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%. Освен това тя е приложена и върху абсолютно всички други разходи, които имаме. Докато същевременно чадърите и шезлонгите са ограничени и ще бъдат превалутирани по фиксирания курс на БНБ", посочи Цветков.

По думите му това поставя плажния бранш в неравностойно положение спрямо други туристически сектори, които са могли да отразят инфлацията в цените си. "Нашият бранш не може да променя свободно цените на услугите си, въпреки че всички разходи, включително това, което плащаме към държавата, се повишават. Колегите ще търсят вариант да покрият разходите, които трябва да посрещнат", каза председателят на асоциацията. Според него при най-скъпите плажове цената на пълния комплект чадър и шезлонги може да достигне около 23 евро.

"Има плажове, при които по концесионен договор цената е ограничена до 15 лева за чадър или шезлонг. При най-скъпите плажове достигаме до около 23 евро за пълния комплект", обясни Цветков. Той подчерта, че въпреки ръста на цените България остава значително по-достъпна дестинация в сравнение с Гърция и Италия.

"В Северна Гърция цените започват от 20 евро, а в курорти като Миконос или Санторини могат да стигнат до 150 евро. Подобна е ситуацията и в Италия", отбеляза той. Все по-често и у нас заведенията на плажа ще предлагат чадър и шезлонг срещу консумация - практика, която в Гърция постепенно отпада.

"Предполагам, че около 10-15 евро консумация ще бъде най-ниската сума този сезон в заведения, които няма да изискват отделно заплащане на чадър и шезлонг", каза Цветков. На част от малките плажове стопаните вече са принудени да достигнат максималните цени, заложени в договорите им.

Такъв е случаят с плажа в Крайморие, стопанисван от Николай Димитров. "Досега не бях достигнал максимума по договора - 10 лева чадър и 10 лева шезлонг. Но тази година, заради ръста на цените, заплатите и осигуровките, ще заложа максималната цена. Чадърът ще е 5 евро, шезлонгът - 5 евро“, заяви Димитров. Той уточни, че на неговия плаж в цената ще бъдат включени и шелте и масичка, без допълнително таксуване. "Това е малък плаж, разходите са като при големите плажове, но приходите са значително по-малки. Просто нямам възможност да задържа по-ниски цени", каза концесионерът. По думите на представителите на бранша очакванията са туристи да има, но заради инфлацията хората ще харчат приблизително същите средства като миналото лято, макар и вече в евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лято, чадър и шезлонг

Още новини по темата

Германски турист получи 900 евро обезщетение за липса на свободни шезлонги
08 Май 2026

Детските градини в София ще работят цяло лято
16 Апр. 2025

Вече можем да си запазим чадър онлайн на 30 плажа

20 Юли 2023

Къде да заведем децата през лятото?
25 Юни 2023

Още 2 спешни центъра ще бъдат разкрити по морето
19 Авг. 2022

Над 17 000 ученици и учители заминават на безплатно море
01 Юли 2022

Някои банки увеличиха таксите двойно
27 Юни 2022

И Кирил Серебренников избяга от Русия
01 Апр. 2022

10% от хотелите у нас затворили заради коронавируса
13 Окт. 2021

Българи и румънци спасиха летните курорти
14 Септ. 2021

5 истории на Стефан Вълдобрев

18 Юни 2021

Лято 2021: Децата искат да почиват без родителите си
31 Май 2021

Германците масово анулират почивките у нас през май-юни
23 Апр. 2021

Франсоа Озон и непосилната лекота на лятната любов
13 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса