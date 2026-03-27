България може да загуби 575 млн. евро за общините

България рискува да загуби огромна сума по програма “Развитие на регионите” още тази година. Заради бавно изпълнение под въпрос е финансиране в размер на 575 млн. евро. Парите ще бъдат загубени, ако не бъдат използвани в срок до края на годината, защото за тях важи правилото да бъдат изразходвани най-късно три години след отпускането им.

Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Националното сдружение на общините в България. Данните са оповестени след проведено вчера заседание на Комитета за наблюдение по програмата.

По програмата дотук са сключени 590 договора на стойност 1.69 млрд. евро или 50% от ресурса, сочат данните на МРРБ. Разплатени са 400 млн. евро или близо 12 %. Пред ЕК са докладвани, тоест след съответните проверки и сертифициране, едва 3% от бюджета. Така към края на 2026 г. рискът от загуба на средства по програмата по правилото n+3 възлиза на 575 млн. евро, са изтъкнали на срещата от МРРБ.

Ако страната ни изгуби сума от такъв порядък, това ще е безпрецедентна за последните години ситуация по линия на оперативните програми. Бе очаквано изпълнението при тях да пострада заради концентрацията на управленски усилия в приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост, но сумата под риск при тази програма е много голям.

Договарянето е най-напреднало по приоритет интегрирано градско развитие на регионите - тук 90% от ресурсът е договорен. Това са основно проектите за 10-те големи общини в България. При по-малките 40 градски общини, при които има и интегриране на инвестициите между много партньори, договарянето е на ниво 60%. Много се забавиха още от самото начало и проектите по линия на фонда за справедлив преход - тук реално изплатените суми към момента са 4.76% от общо 1.5 млрд. лв.

По програма “Развитие на регионите” повече от половината бюджет бе разпределен през 2023 г. Така по правилото n+3 парите следва да са изразходени до края на 2026 г.

За да се ускори изпълнението и минимизира риска от загубата на средства по програмата, управляващият орган ще провежда срещи с бенефициентите по индивидуалните проекти. Обмислят се и други три възможности, свързани с пренасочването на допълнителен ресурс към финансови инструменти, идентифицирането на стратегически проекти по Фонда за справедлив преход, финансиране на резервни проекти и изменение на рамката за финансирането на проекти между ЕК и държавата членка.