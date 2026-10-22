България изпадна от Топ 3 на най-слабо задлъжнелите страни в ЕС

За първи път от десетилетия България не е в Топ 3 на държавите в ЕС с най-нисък дълг към БВП. Последните данни на Евростат нареждат страната ни на четвърто място след Естония, Дания и Люксембург.

Към края на второто тримесечие на тази година съотношението на дълга на страната ни към брутния вътрешен продукт е 28,7%, показват данните на Евростат. Спрямо същото тримесечие на 2025 г. този показател е нараснал с 2.4 процентни пункта.

Години наред България водеше, заедно с Естония, класацията за най-слабо задлъжняла страна в ЕС, но политиката на щедри бюджетни харчове от ковид-пандемията насам, провеждана от няколкото управляващи коалиции, ни отдалечиха от лидерското място.

Естония продължава да е отличникът по този показател със съотношение дълг/БВП от 26,1%. След нея се нареждат Дания с 27,1% и Люксембург с 28,2%.

В края на годината България може да се свлече още по-надолу в класацията, ако се изпълнят планираните нови заеми за 10,1 млрд. евро, с което държавният дълг ще нарасне до 37.7 млрд. евро или 30.1% от БВП.

Все пак България остава далеч от средната задлъжнялост на страните от Европейския съюз и еврозоната. Държавният дълг на еврозоната, представен като съотношение от БВП, се е повишил за една година от 87.3% до 88,8% в края на второто тримесечие на 2026 г. На равнище Европейски съюз дългът нараства от 81,4% до 82,9% от БВП.

Най-силно задлъжнелите европейски страни са Гърция (140,8%), Италия (139,9%), Франция (119,1%), Белгия (110,2%) и Ипания (101,4%).

Съотношение държавен дълг спрямо БВП, в %

(второ тримесечие на 2026 г.)