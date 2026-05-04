АПИ пуска карта на калпавите и добрите шосета

Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ) обяви, че е разработена интерактивна карта за състоянието на над 16 000 км шосета в България. Картата показва състоянието на пътната настилка, оценено по петстепенна скала - от "лошо" до "отлично". "Отличници" са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик. Най-зле е положението в областите Бургас, Монтана и Видин.

Измерванията са направени чрез специализиран софтуер и техника от Института за пътища и мостове. Основният критерии е "равност" на настилката. Този показател е лесен за измерване и дава добра представа за здравината на пътя, обясни Тодор Анастасов, шеф на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Картата е полезна и от бюджетна гледна точка - може да помогне за по-добро планиране на средствата за поддръжка на пътищата за следващата година.

Изпълнителят, ремонтирал отсечката между Костенец, Долна баня и Самоков, част от "Джиро д'Италия", ще бъде глобен. Това съобщи служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Той каза, че по спешност е мобилизирана техника, която да отстрани дефектната маркировка и да положи нова.