Глобите за средна скорост започват от 12:00 ч. на 6 септември

От 12:00 ч. на 6 септември започва засичането и глобяването за средна скорост чрез той камерите. Това обяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов.

Отсечки от повече от 1200 км от пътната мрежа ще бъдат обект на контрол за средна скорост, съобщи той и разясни, че още от първата минута ще има 22 точки на контрол. Става въпрос за участъци по всички автомагистрали, както и на ключови отсечки с висока концентрация на катастрофи.

Утвърден е график, според който до края на годината средната скорост ще се контролира по над 1200 км от пътната мрежа.

Санкциите за превишена средна скорост са същите като при превишаване на моментната.

На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол:

"Като на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. Към момента те са 14 на брой, като със старта ние ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват участъци от всички автомагистрали, а така и ключови отсечки с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия", обясни Олег Асенов.

Само преди дни Институтът за пътна безопасност обяви, че общата дължина на първите планирани участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км. Оттам предупредиха и, че камерите на тол системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

Иначе системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката. Ще се засича времето, в което сте преминали началната и крайната точка на определен участък. - Ако времето показва, че сте карали с по-висока от разрешената скорост – получавате глоба.



Хората настояват участъците с измерване на средна скорост да бъдат ясно обозначени с пътен знак за начало и край на зоната на измерване. Фишовете от средна скорост лесно ще падат в съда при обжалване, ако отсечките за измерване не са ясно обозначени с предупредителни знаци, смятат повечето юристи. Причината е, че не е спазен принципът на "превенция пред репресия“, тъй като водачът не е бил уведомен за контрола. Тепърва предстои да се види и какви други проблеми ще има.

Иначе от тол управлението обявиха в сряда, че в средата на октомври пък ще започне и контролът за претовареност на тежкотоварните автомобили, като от следващата седмица ще се работи с бранша. "Трябва да има от една страна осигуряването на еднакви конкурентни условия при превоза на товари. От друга страна - съхраняване на пътната мрежа от движение на пътни превозни средства, които са с по-голяма обща допустима техническа маса, отколкото това е разрешено, което води, естествено, до разрушаване на пътната мрежа и увеличаване на разходите за нейната експлоатационна поддръжка", каза Асенов.

В началото ще има 20 контролни точки, които поетапно ще се увеличават, разясни той, "В зависимост от постигнатите резултати, имаме възможност динамично да ги разширяваме, като максималният брой са 100 точки за претегляне в движение, но не всички е необходимо да бъдат калибрирани, тъй като на част от тях няма чак толкова голяма интензивност на тежкотоварен трафик".