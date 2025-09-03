Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Глобите за средна скорост започват от 12:00 ч. на 6 септември

Първоначално ще има 22 точки на контрол, които ще са основни на магистрали и на места с много катастрофи

03 Септ. 2025
Олег Асенов
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Олег Асенов

От 12:00 ч. на 6 септември започва засичането и глобяването за средна скорост чрез той камерите. Това обяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов.  

Отсечки от повече от 1200 км от пътната мрежа ще бъдат обект на контрол за средна скорост, съобщи той и разясни, че още от първата минута ще има 22 точки на контрол. Става въпрос за участъци по всички автомагистрали, както и на ключови отсечки с висока концентрация на катастрофи.

Утвърден е график, според който до края на годината средната скорост ще се контролира по над 1200 км от пътната мрежа.

Санкциите за превишена средна скорост са същите като при превишаване на моментната.

На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол:

"Като на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. Към момента те са 14 на брой, като със старта ние ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват участъци от всички автомагистрали, а така и ключови отсечки с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия", обясни Олег Асенов.

Само преди дни  Институтът за пътна безопасност обяви, че общата дължина на първите планирани участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км. Оттам предупредиха и, че камерите на тол системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

Иначе системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката. Ще се засича времето, в което сте преминали началната и крайната точка на определен участък. - Ако времето показва, че сте карали с по-висока от разрешената скорост – получавате глоба. 

Хората настояват участъците с измерване на средна скорост да бъдат ясно обозначени с пътен знак за начало и край на зоната на измерване. Фишовете от средна скорост лесно ще падат в съда при обжалване, ако отсечките за измерване не са ясно обозначени с предупредителни знаци, смятат повечето юристи. Причината е, че не е спазен принципът на "превенция пред репресия“, тъй като водачът не е бил уведомен за контрола. Тепърва предстои да се види и какви други проблеми ще има.

Иначе от тол управлението обявиха в сряда, че в средата на октомври пък ще започне и контролът за претовареност на тежкотоварните автомобили, като от следващата седмица ще се работи с бранша. "Трябва да има от една страна осигуряването на еднакви конкурентни условия при превоза на товари. От друга страна - съхраняване на пътната мрежа от движение на пътни превозни средства, които са с по-голяма обща допустима техническа маса, отколкото това е разрешено, което води, естествено, до разрушаване на пътната мрежа и увеличаване на разходите за нейната експлоатационна поддръжка", каза Асенов.

В началото ще има 20 контролни точки, които поетапно ще се увеличават, разясни той,  "В зависимост от постигнатите резултати, имаме възможност динамично да ги разширяваме, като максималният брой са 100 точки за претегляне в движение, но не всички е необходимо да бъдат калибрирани, тъй като на част от тях няма чак толкова голяма интензивност на тежкотоварен трафик".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

средна скорост, тол система

Още новини по темата

Системата за средна скорост е пред провал още преди старта си
19 Авг. 2025

Тол системата вече засича липсата на предпазни колани
17 Авг. 2025

Тол камери засякоха рекордна средна скорост от 194 км/ч на "Тракия"
25 Юли 2025

МВР пусна втора назидателна снимка за наказани чрез тол камера
24 Юли 2025

Тол камерите хванаха 24 нарушения само за ден
19 Юли 2025

Тол камерите вече са свързани със системата за санкции на МВР
15 Юли 2025

АПИ излива над 18 млн. лв. за 1200 камери по шосетата

23 Юни 2025

На 80 отсечки ще се заснема средна скорост
15 Апр. 2025

АПИ ще свързва камерите на тол системата с НАП и митниците за 2.2 млн. лв.
13 Март 2025

Министър Иванов: Има сериозни пропуски в контрола на тол системата
24 Февр. 2025

АПИ налага незаконни глоби за незаплатени тол такси
18 Февр. 2025

Съдът на ЕС събори високите глоби за неплатени тол такси у нас
06 Дек. 2024

ЕК смали глобите по иска срещу България за пътните такси

03 Окт. 2024

Хърватия прави нова тол система за 100 млн. евро

06 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар