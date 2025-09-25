Медия без
Втори пореден ден парламентът не желае да работи

Управляващите не събират достатъчно депутати, опозицията отказва да се регистрира - а заплатите им текат

25 Септ. 2025
Илияна Димитрова
И днес работното място на депутатите ще остане празно - а заплатите си текат.

След като вчера не успяха да съберат кворум, за да започнат работа, днес депутатите изиграха същата сценка. Управляващите отново не успяха да съберат 121 депутати, за да тръгне заседанието, а опозицията отново отказа да се регистрира.

Така за втори пореден ден Народното събрание няма да свърши нищо - а заплатите си текат.

На първия опит за кворум се регистрираха 104 от общо 240 депутати. Всичките бяха от управляващото мнозинство, което неясно защо не се събира в пълен състав. От ГЕРБ присъстваха 52-ма от общо 66 депутати, от ДПС-НН бяха 24 от 29, от БСП-ОЛ бяха 13 от 19, а от ИТН бяха 12 от 17. Към тях се присъединиха 3-ма от четиримата независими, които са отцепници от фракцията на Ахмед Доган, преминали към Делян Пеевски. Бойко Борисов този път беше в залата - вчера отсъстваше, защото беше на посещение в цеховете на фирма за дронове. Пеевски - другият лидер на мнозинството, отново го нямаше.

Опозицията - ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и АПС, вкупом не се включи в регистрацията, макар че много от опозиционните депутати бяха в залата. От "Възраждане" даже искаха да четат декларация от трибуната. "Като не се регистрирате, каква декларация", кисело коментира председателят на парламента Наталия Киселова.

При втория опит тя обяви, че кворум има в залата, но колегите й от опозицията не се регистрират (тоест, хвърли вината върху опонентите на управлението - бел.а.) и направо прати депутатите да си ходят вкъщи.

Пред парламентарните журналисти Петър Петров от "Възраждане" заяви, че депутатите в мнозинството предпочитат да са в командировки, почивки и делегации, отколкото да си осигурят кворума, което е тяхно задължение. "Председателят на Народното събрание е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум", посочи Петров.

Той обвини Киселова, че отказва да разпредели на парламентарни комисии законопроекти, внесени от "Възраждане", и така нарушава правилника на Народното събрание. Заради това националистите се заканиха да потърсят помощ от колегите за отстраняването на Киселова от поста й. Петров напомни, че със съпартийците му не се регистрират за кворума вече месеци наред и ще продължат така, докато падне кабинетът "Желязков".

