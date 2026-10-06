Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите

15 часа след атаката в българската икономическа зона в Черно море военният министър Димитър Стоянов не знае нищо за дроновете, корабите и товарите. Това се разбра от неговото участие в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви.

Министърът на отбраната обяви, че не може да каже какви са дроновете, които са ударили двата кораба в Черно море. Трябвало да се открият "необходимите отломки", за да се разбере. Отломките трябва да изплуват сами или поне някоя от страните да си признае, че дроновете са нейни. Фактът, че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дроновете са руски, не променя мнението на военния министър. "Аз съм добре запознат с изявлението на украинския президент. Аз обаче не мога да потвърдя това нещо поради липсата на доказателствен материал”, категоричен бе шефът на МО. Той имал вътрешно убеждение чии са дроновете, но отказа да го каже публично.

Димитър Стоянов обясни не знае дори какъв е товарът на ударените кораби. В единия изобщо не било ясно какво е имало, защото е потънал. За втория, чийто екипаж твръде, че е превозвал, украинско зърно, също нищо не било сигурно, защото първо, корабът все още гори, второ, може и да потъне, трето - наш разузнавателен самолет не е кацал там, за да види на място товара, и четвърто - няма и да кацне.

Стоянов категорично отказа да каже дали посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана, ако дронът се окаже руски. Това било работа на министерството на външните работи. Неговата работа била да сезира международните партньори и той го направил.

Нерде Харвард, нерде национална сигурност

Димитър Стоянов използва случая с дроновете в Черно море, за да нападне опозицията. На въпрос, свързан с подозрения, че правителството умишлено крие произхода на дроновете, шефът на МО се възмути: “Може би някои от политическите ни опоненти очаква ние да излъжем? Може би им се ще това да бъде казано? Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дрона край Кардам”.

"Прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията на социологическите агенции, които проучват нагласите на обществото. Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост", нападна безадресно военният министър.

"Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има Закон за морското пространство? Не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили? Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, които са още 12 мили. Тоест, сумарно, приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Нямаме ангажимент да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва едно - че този човек, който коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, а той самият е законотворец. Срамна работа. Единият, който е учил “Маркетинг”, и другият, който е учил “Финанси” в “Харвард”, да ми говорят за национална сигурност. Тотална некомпетентност”, възмути се Стоянов.

Снишаване

Военният министър отказа да коментира и защо бе сменен теренът на евентуалния оръжеен завод на "Райнметал" у нас - от Сопот в Бургаско. Той изобщо не знаел дали е сменен теренът, нито къде е преместен заводът, защото това било работа на министерството на икономиката, а той не е питал министъра.