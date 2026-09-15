Военният министър на Италия дойде и заради базата в Кабиле

Военният министър на Италия Гуидо Крозето дойде в България и заради сериозното забавяне на изграждането на базата на НАТО в Кабиле. Това е негова втора визита в рамките само на няколко месеца и той за втори път каца направо в Безмер, където ще е авиационния сегмент от военната база.

Още в края на декември България и Италия подписаха за изграждането на много голяма база за натовски войски край Кабиле и Безмер. Това се разбира тогава от официално съобщение на военното министерство по повод среща на министъра на отбраната Атанас Запрянов и министъра на отбраната на Италианската република Гуидо Крозето. Двамата подписаха споразумение между двете правителства, озаглавено "за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“". През януари т.г. Народното събрание ратифицира въпросният договор. Очаква се базата да струва над 200 млн.евро, като парите трябва да дойдат от НАТО. Италия обаче ще има голямо участие в проекта и в изграждането на съоръженията.

Иначе споразумението предвижда изграждането два инфраструктурни проекта във войскови район „Кабиле" – „Проектиране изграждане на временен полеви лагер в местността „Орлето" на ВР1420 за многонационалната бойна група" и „Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО".

Оттогава обаче нещата около проектите зациклиха. Едва наскоро се отпуши донякъде първият проект - за временния полеви лагер, където трябва да се настани цялата многонационална бойна група от близо 1300 души, която е с рамкова държава и се ръководи именно от Италия. За бойната група САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие в групата с над 700 военни, с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Преди няколко дни Министерският съвет реши да не се извършва процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на временен полеви лагер в местността „Орлето“ във войскови район „Кабиле“, което може да поне да забърза първия проект. В изпълнение на екологичното законодателство министерството на отбраната е уведомило министерството на околната среда и водите за инвестиционното предложение. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по ОВОС за конкретния обект, пише министерският съвет.

Решението се налагало, предвид това, че инвестиционното предложение ще се реализира единствено за целите на националната отбрана и НАТО, като се отчита, че процедурата по ОВОС предполага предоставяне на класифицирана информация, което би създало риск за сигурността.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", написаха само преди седмици от МС. Районът около Кабиле е много удобен и ключов за българската армия и за НАТО, включително и за военна база. Там вече от години има военен район, освен това има действащо военно летище - това в Безмер, в близост има и голямо гражданско летище - това в Сарафово, има изградена жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море, близо е до полигона в Ново село.

Според официалната информация за посещението на италианския военен министър, сред обсъдените теми са били сигурността в Европейския съюз и региона, комплексната защита на въздушното пространство, модернизацията на двете армии, развитието на инфраструктурни проекти от общ интерес и бъдещото развитие на НАТО.

Обявено бе, че било обсъден и общ план за защита и създаването на единен европейски център за борба с хибридните атаки. Идеята за създаване на такъв център в Европа беше представена от министър Гуидо Крозето и подкрепена от министър Димитър Стоянов. „Европа трябва да развие такъв център, който ще подпомага всяка страна при атаки в киберпространството, във въздушния домейн и в други сфери“, посочи министър Стоянов.

„Нашите общества всеки ден са потърпевши от такива хибридни атаки“, заяви министър Крозето в Безмер. По думите му е необходимо да се проведе всеобхватен разговор в Европа, за да се изгради общ подход за отговор на тези заплахи. Той подчерта необходимостта от общ план за защита на Европейския съюз и от по-широко партньорство между държавите.

„В момента работим интензивно с италианските ни партньори по два проекта, финансирани по Механизма SAFE. Единият от тях е за придобиване на системи за радиоелектронна борба, а другият съвместен проект е за придобиване на транспортни средства за Българската армия“, обясни още министър Стоянов.

Българският министър благодари на италианския си колега за поетия през 2022 г. ангажимент Италия да бъде рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. „Това е още един резултат от добрите взаимоотношения между нашите страни“, посочи той. Министър Крозето от своя страна подчерта, че италианският принос е водещ от гледна точка на НАТО и че Италия поддържа около 750 военнослужещи в Многонационалната бойна група.