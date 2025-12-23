Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Водещ журналист напусна тв 7/8 заради Тошко Йорданов

Днес, 21:00
Катя Илиева
Катя Илиева

Катя Илиева, водеща на предаването "Студио Хъ", обяви, че напуска телевизията на Слави Трифонов "Седем-осми".

"Тръгвам си от „Студио Хъ“ на телевизия „Седем-осми“ и си тръгвам от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси. Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никава цена", написа тя в социалните мрежи.

"Искам да благодаря на хората, които работеха и продължават да работят в телевизията. Истински съм впечатлена от професионализма на всички, като започна от операторите, режисьорите, монтажистите, гримьорите, продуцентите и стигна до дамата, която се грижеше да ни е чисто и подредено. Няма да Ви лъжа – много, много ще ми липсвате. Искрено благодаря на Евгени Димитров-Мастрото. Как ми се иска да има повече хора като всички тях!", добави Катя Илиева. 

Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрогнюз". Изданието я уволни преди три години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага телевизията на Слави й предложи да стане водеща на "Студио Хъ".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Слави Трифонов, 7/8 Ти Ви

Още новини по темата

Слави Трифонов се подмазва на Gen Z
12 Дек. 2025

Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус
28 Ноем. 2025

ИТН удави избирателите си в политическото блато
18 Окт. 2025

Бориславова осъди Слави Трифонов заради "Песен за Лена"
18 Юни 2025

Слави Трифонов бе преизбран за лидер на ИТН
17 Май 2025

Слави Трифонов загуби делото срещу Кирил Петков за 50 000 лв.
18 Март 2025

Сценаристите на Слави пред съда: "Песен за Лена" е народно творчество
25 Ноем. 2024

Слави Трифонов лансира свой депутат за служебен премиер
14 Ноем. 2024

Слави Трифонов иска частично касиране на изборите
03 Ноем. 2024

Слави Трифонов изпрати контрадекларация до ПП-ДБ
02 Ноем. 2024

Съдът не може да открие Слави Трифонов
25 Окт. 2024

Трифонов поведе листа, без да е сигурно иска ли в НС
22 Септ. 2024

Слави Трифонов не научи урока от сглобката
25 Юни 2024

Слави Трифонов отказа подкрепа на ГЕРБ и ДПС за кабинет
19 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?