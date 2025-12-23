Водещ журналист напусна тв 7/8 заради Тошко Йорданов

Катя Илиева, водеща на предаването "Студио Хъ", обяви, че напуска телевизията на Слави Трифонов "Седем-осми".

"Тръгвам си от „Студио Хъ“ на телевизия „Седем-осми“ и си тръгвам от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси. Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никава цена", написа тя в социалните мрежи.

"Искам да благодаря на хората, които работеха и продължават да работят в телевизията. Истински съм впечатлена от професионализма на всички, като започна от операторите, режисьорите, монтажистите, гримьорите, продуцентите и стигна до дамата, която се грижеше да ни е чисто и подредено. Няма да Ви лъжа – много, много ще ми липсвате. Искрено благодаря на Евгени Димитров-Мастрото. Как ми се иска да има повече хора като всички тях!", добави Катя Илиева.

Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрогнюз". Изданието я уволни преди три години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага телевизията на Слави й предложи да стане водеща на "Студио Хъ".