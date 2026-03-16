Водач бе заснет два пъти с 200 км/ч в рамките на 49 минути

Той е с отнета книжка, колата е спряна от движение, а и ще трябва да плати 2100 лв. глоба

Днес, 13:37
ОДМВР Сливен
МВР пусна снимки и от двете нарушения

Шофьор бе уловен от камерите на КАТ Сливен да преминава с близо 200 км/ч, два пъти в рамките на по-малко от час по Подбалканския път София – Бургас на 8 март. Участъкът, в който е засечен, е с ограничение от 90 км/ч. Първият път е заснет в района на разклона за село Бинкос в посока Казанлък. Тогава е прихванат със скорост 200 км/ч.

След 49 минути, отново на същия разклон, отчетената му скорост е 189 км/ч. Водачът е 21-годишен, от сливенското село Чинтулово.

За двете нарушения е глобен с 2100 лева, отнета му е шофьорската книжка, а автомобилът е спрян от движение. От ОДМВР-Сливен уточняват, че той има три години стаж зад волана като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, а 12 е заплатил.

В същия ден камерите на полицията са констатирали още пет случая на високи скорости в областта. Водачите са санкционирани.

