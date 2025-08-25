Турски министър отнесе глоба за препускане с 224 км/ч по магистрала

Турският министър на транспорта предизвика скандал и "запали" социалните мрежи, след като сам сподели видеокадри, на които шофира с 224 км/час по магистрала. Абдулкадир Уралоглу вече е глобен за превишена скорост, съoбщи турският новинарски сайт Т24, цитиран от БТА. "Таванът" на скоростта в южната ни съседка е 140 км/час.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği esnada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza yazıldığını açıkladı. pic.twitter.com/Baa5drWAmA — Aydınlık (@AydinlikGazete) 25 август 2025 г.

Министърът е качил видеото в интернет, за да покаже колко хубаво се пътува по отсечката между Анкара и град Нигде. В кадър влиза и скоростомерът, на който се вижда, че шофьорът драстично нарушава ограничението, докато хвали шосето.

Публикацията на Уралоглу предизвика гняв в социалните мрежи. Ето част от реакциите: "Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем".

След вълната от възмущение високопоставеният нарушител съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и че вече е санкциониран за нарушението си. Той се оправда, че неусетно е вдигнал скоростта, докато се е радвал на отличното състояние на шосето. "Спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички. Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", декларира Уралоглу.