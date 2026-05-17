Внасяме 19 000 сезонни работници, а бизнесът иска 160 000

Процедурите за краткосрочна заетост на чужденци се облекчават

Строителството е един от секторите, в които има най-голямо търсене на работна ръка от чужбина.
Строителството е един от секторите, в които има най-голямо търсене на работна ръка от чужбина.

Вносът на работници от трети държави ще бъде значително забързан с нови промени в условията за наемането им. Промените са публикувани за обществено обсъждане по времето на служебния кабинет и са свързани главно със сезонната заетост до 90 дни, която е най-ползвана от работодателите. Както е известно, в последните години бизнесът има огромен недостиг на работна ръка и започна да го запълва с внос на чуждестранни работници, но процедурите все още са твърде бавни, за да отговорят на търсенето.

По данни на Агенцията по заетостта за последните 3 години общият брой на регистрациите за сезонна заетост до 90 дни е 75 178, като само през 2025 г. техният брой е 19 057 и е почти два пъти по-голям от 2024 г., когато са били 10 403, отбелязват авторите на промените в доклада към проекта.

При възможност бизнесът би наел осем пъти повече работници, показва проучване сред работодатели. Нуждите от работна ръка са най-големи в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството. Това са и 70% от фирмите, които търсят работна ръка от чужбина, като предвиждат да наемат над 160 000 лица, пише в документацията към промените.

Промените предвиждат премахване на някои хартиени документи, дигитализация на процедурите, разпределянето им в цялата страна и делегиране на сегашните задължения на директора на АЗ и по-кратки срокове.

Заявленията и декларациите ще се подават електронно през Системата за сигурно електронно връчване и портала на електронното управление. Вместо оригинали, ще се представят копия на документи, а част от изискваните документи ще отпаднат, защото администрацията може да ги получи по служебен път. Хората, които вече са били у нас на работа в последните пет години, ще получават разрешение по ускорена процедура.

Право на работа по-лесно ще получават чужденците, които законно пребивават у нас, както и хора от български произход – за тях се въвежда предварително разрешение до получаването на разрешение за постоянно пребиваване, за да не се бави наемането им покрай по-дългите процедури за другия документ. За съжаление обаче това е малко търсена възможност - 890 лица с български произход са участвали в сезонна заетост в последните 5 г.

Една любопитна промяна хвърля светлина към абсурдното изискване в нормативната уредба сега всяка преписка да мине за решение през изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, който трябва да даде разрешение или отказ за достъп до пазара на труда. Това обаче вече е огромен обем от преписки и става невъзможно те да се обработят в срок, посочват авторите на промените. Затова директорът най-после ще получи права да делегира тези правомощия на други служители.

Българските компании вече работят с работна ръка от 86 държави. Най-много работници идват от Узбекистан, Индия, Турция, Киргизка република.

 

