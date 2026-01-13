Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Внесли сме най-много работници от Узбекистан и Индия

Работната ръка у нас вече е от 86 държави

Днес, 12:27
Близо 50 000 работници са дошли у нас от трети държави през 2025 г.
Pexels
Близо 50 000 работници са дошли у нас от трети държави през 2025 г.

46 000 чужди работници от общо 86 държави са получили достъп до пазара на труда у нас през изминалата година. За сравнение, през 2024 г. те са били 34 720. Това съобщи пред БНР главният експерт по "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова. "През 2024 г. започна да се увеличава броят на държавите, които са донори за българската икономика, като през 2025 г. техният брой вече е 86. На първо място в информацията, с която разполагаме, излиза Узбекистан. На второ място са Индия, Турция, Киргизка република", обясни експертът.

За първи път дошлите за сезонна заетост през миналата година са по-малко от получилите т.нар. единно разрешение за пребиваване и работа, което предполага, че престоят е по-дълъг от няколко месеца. Сезонната заетост е до 90 дни, докато единното разрешение позволява престой до 3 г.

Намаляват хората, които влизат с т.нар.- синя карта за високоспециализирани кадри - те са били 930 през 2025 г., докато през 2024 г. са били 1100. Както "Сега" е писал, тази процедура често се ползва от руснаците.

Темата е на дневен ред покрай законопроект за увеличаване на квотите за наемане на работници от трети държави, които социалното министерство предложи за обществено обсъждане. Кои са основните промени в него?

– за големите фирми квотите за наемане на чужденци от трети държави се променят от 20 на 25%;

– за малките и средни предприятия квотите се променят от 35 на 40%;

– за изпълнение на обекти и дейности от национално значение ще може да се наемат чужденци с единно разрешение извън квотите;

– наетите работници ще могат да бъдат местени на друга работа с писмено уведомление на Главната инспекция по труда.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

внос на работна ръка, внос на работници, работници от трети държави

Още новини по темата

Увеличават се квотите за внос на работна ръка
09 Яну. 2026

Идваш в България да работиш и... духваш из Европа
16 Ноем. 2025

Италия ще издаде нови 500 000 работни визи за чужденци в следващите три години
01 Юли 2025

За пет месеца сме внесли над 24 000 чужденци за работа
19 Юни 2025

Гуцанов очаква над 50 000 чужди работници у нас
27 Май 2025

Кабинетът освобождава вноса на работници
20 Май 2025

За 6 г. у нас са внесени над 108 000 работници от 65 държави
18 Март 2025

България е внесла 15 560 работници за една година
02 Февр. 2025

Невероятно: Чужденци вече се наемат с 10, а не с 22 стъпки
11 Дек. 2024

От Куба до Индонезия - внасяме работници от 17 държави
13 Окт. 2024

Близки срещи от третия вид - кои са новите работници у нас
14 Септ. 2024

Българи бягат на работа в чужбина заради невърнати заеми
04 Юли 2024

13 000 турци са дошли на работа у нас от 2023 г. насам
24 Юни 2024

Бизнесът настоява за внос на работна ръка от Индия
27 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?