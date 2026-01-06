Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Влезе в сила затворът за нелегални домове за възрастни

Глобите се повишават до 50 хил. лв.

Днес, 09:01
Лицата, хванати да предоставят социални услуги без лиценз, ще се лишават от права да ги предоставят за 5 г.
Pixabay
Лицата, хванати да предоставят социални услуги без лиценз, ще се лишават от права да ги предоставят за 5 г.

Предоставянето на социални услуги без лиценз вече може да се наказва със затвор. По-високи са и санкциите за такива нарушения. Това напомнят от Агенцията за качество на социалните услуги, след като на 30 декември влязоха в сила промените в Наказателния кодекс. Те бяха инициирани, след като миналата пролет бяха открити възрастни в критично състояние, настанени при потресаващи условия в нелегални домове.

Новите наказания са до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв., като те ще се налагат на хора, които предоставят социални услуги за подслон или резидентна грижа без лиценз. Това строго наказание ще се налага, когато нарушителят вече е бил наказан по административен ред за такова деяние.

Наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет до 12 хил. лв. ще се налага, когато нарушението е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; когато са използвани документи с невярно съдържание и когато целта е имотна облага. Още по-тежки са наказанията, когато деянието представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение на организирана престъпна група - затвор от две до осем години и глоба от 10 до 50 хил. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

домове за възрастни

Още новини по темата

Депутатите въведоха затвор за нелегални старчески домове
18 Дек. 2025

Депутатите спасяват личните асистенти от затвор
07 Дек. 2025

В 4 области се откриват нови домове за възрастни (галерия)
27 Ноем. 2025

Нелегални старчески домове се втурнаха да излизат на светло
10 Септ. 2025

В спешен порядък се откриват 9 нови дома за възрастни
04 Септ. 2025

Изненада - министър откри образцов дом за хора с деменция
14 Авг. 2025

Над 400 възрастни са открити досега в нелегални домове
10 Юли 2025

Въвежда се до 8 г. затвор за старчески дом без лиценз
08 Юли 2025

Ние ги затваряме, но те пак ще отворят
03 Юли 2025

Осем възрастни бяха открити в незаконен дом в Суходол
26 Юни 2025

Социалното министерство купува електромобили за домовете
25 Юни 2025

Спешна помощ във Видин напусна сградата си заради дървеници
23 Юни 2025

ИПИ предлага част от болниците да поемат грижата за възрастни
14 Юни 2025

Над 80 дома за възрастни ще бъдат ремонтирани по НПВУ
17 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?