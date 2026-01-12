Вече са ясни кандидатите за "Дума на 2025 г."

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Българите може да изберат коя да е Думата на 2025 година от десетина опции, събрани от популярния сайт "Как се пише?".

Първоначалното събиране на предложения приключи на 9 януари и предстои финалното гласуване.

Петчленно жури е отбрало следните думи, белязали изминалата година, една от които да стане Думата на 2025 г.

Това са: безобразие, бюджет, волейбол, главно Д, джен зи, евро, когато па-, локали, мръшляк, протест.

Отчитат се само гласовете, дадени на сайта на "Как се пише".

Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" в периода между 12 и 17 януари. Резултатите ще станат ясни на 19 януари, отбелязват организаторите.

Припомняме, че най-знаковата дума на 2024 г. бе "Шенген", следвана от "дубайски шоколад" и "санитарен кордон". За 2023 г. първенци бяха "изкуствен интелект", "сглобка" и "времеубежище". През 2022-ра на челни позиции се озоваха "война", "инфлация", "Украйна" и "избори". А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума "преценям", "антиваксър" и "изчегъртване".