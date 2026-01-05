За пети път избираме българска "Дума на годината"

Кампанията "Думи на годината с Как се пише?" започва да събира предложения от днес, съобщиха организаторите от платформата за правопис и грамотност. Инициативата, свързана с думите, белязали изминалата 2025 г., се провежда за пета поредна година.

Тя ще продължи до 9 януари, като предложенията се събират в профилите на "Как се пише?" в социалните мрежи. Във втория етап на кампанията от 30-те предложения с най-много гласове петчленно жури ще подбере 10. Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" в периода между 12 и 17 януари. Резултатите ще станат ясни на 19 януари, отбелязват организаторите.

Журито е съставено от дългогодишни наблюдатели и участници в обществените процеси в България и езикови експерти: д-р Павлина Върбанова, доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Доротея Николова и д-р Иван Ланджев.

Според д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на кампанията, продължава да се усеща остра нужда от това да се чуе гласът на хората, а "взривът на обществената енергия в края на 2025 г. го потвърди безапелационно". Те са на мнение, че има ясни знаци, че обществото не е апатично и расте нетърпимостта към корупцията и беззаконията.

Кампанията "Думи на годината с Как се пише?" отново включва анализ на медийното съдържание на български език, като ще бъде представена класация на най-употребяваните знакови думи в средствата за масова информация, както и рейтинг на личностите според споменаванията им в медиите.

Най-знаковата дума на 2024 г. бе "Шенген", следвана от "дубайски шоколад" и "санитарен кордон". За 2023 г. първенци бяха "изкуствен интелект", "сглобка" и "времеубежище". През 2022-ра на челни позиции се озоваха "война", "инфлация", "Украйна" и "избори". А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума "преценям", "антиваксър" и "изчегъртване", припомнят от "Как се пише?".