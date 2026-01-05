Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За пети път избираме българска "Дума на годината"

Днес, 12:08

Кампанията "Думи на годината с Как се пише?" започва да събира предложения от днес, съобщиха организаторите от платформата за правопис и грамотност.  Инициативата, свързана с думите, белязали изминалата 2025 г.,  се провежда за пета поредна година. 

Тя ще продължи до 9 януари, като предложенията се събират в профилите на "Как се пише?" в социалните мрежи. Във втория етап на кампанията от 30-те предложения с най-много гласове петчленно жури ще подбере 10. Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" в периода между 12 и 17 януари. Резултатите ще станат ясни на 19 януари, отбелязват организаторите.

Журито е съставено от дългогодишни наблюдатели и участници в обществените процеси в България и езикови експерти: д-р Павлина Върбанова, доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Доротея Николова и д-р Иван Ланджев.

Според д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на кампанията, продължава да се усеща остра нужда от това да се чуе гласът на хората, а "взривът на обществената енергия в края на 2025 г. го потвърди безапелационно". Те са на мнение, че има ясни знаци, че обществото не е апатично и расте нетърпимостта към корупцията и беззаконията.

Кампанията "Думи на годината с Как се пише?" отново включва анализ на медийното съдържание на български език, като ще бъде представена класация на най-употребяваните знакови думи в средствата за масова информация, както и рейтинг на личностите според споменаванията им в медиите.

Най-знаковата дума на 2024 г. бе "Шенген", следвана от "дубайски шоколад" и "санитарен кордон". За 2023 г. първенци бяха "изкуствен интелект", "сглобка" и "времеубежище". През 2022-ра на челни позиции се озоваха "война", "инфлация", "Украйна" и "избори". А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума "преценям",  "антиваксър" и "изчегъртване", припомнят от "Как се пише?".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Как се пише?, дума на годината

Още новини по темата

Оксфорд определи rage bait за дума на годината
01 Дек. 2025

"Доброта" е Детска дума на годината във Великобритания

23 Яну. 2025

"Шенген" е българската дума на годината
20 Яну. 2025

Шенген, Тръмп или Гунди - избираме дума на годината
14 Яну. 2025

"Светофарът не работи" е дума на годината в Германия
06 Дек. 2024

"Мозъчно гниене" е дума на годината на Оксфорд
02 Дек. 2024

"Манифестирам" е дума на 2024 г. според Кеймбридж
20 Ноем. 2024

Brat е думата на 2024 г.

01 Ноем. 2024

Знанията ни по български се оказаха за тройка

27 Май 2024

"Как се пише?" пусна е-помагало за матурите
27 Март 2024

"Изкуствен интелект" и "сглобка" са думи на 2023 г.
22 Яну. 2024

Сглобка, демонтаж и Шенген влизат в битката за дума на 2023 г.
08 Яну. 2024

Оксфорд обяви за дума на годината чудноватото rizz
04 Дек. 2023

Американският речник Merriam-Webster избра думата на 2023 г.
27 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?