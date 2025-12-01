Оксфорд определи rage bait за дума на годината

Издателството на Оксфордския университет (Oxford University Press) определи rage bait за дума или израз на годината, съобщи Би Би Си. Терминът описва манипулативни тактики, които се употребяват, за да ангажират вниманието на потребителите онлайн. Използването му през последните 12 месеца се е увеличило три пъти, съобщават от OUP.

Rage bait буквално означава стръв, целяща да предизвика гняв. Според издателството, което публикува Оксфордския речник на английския език, това е онлайн съдържание, създадено умишлено така, че да предизвиква гняв или възмущение. По своята същност то е фрустриращо, провокативно или обидно. Такова съдържание обикновено се публикува, за да увеличи трафика към уебсайтове или профили в социалните медии. Фразата е близка до clickbait, при която се използва бомбастично, често манипулативно заглавие, за да се привлече читателя към разглеждане на статия или видео. Но rage bait има по-специфичен фокус, а именно да подразни хората.

Каспер Гратуол, президент на езиковия отдел на OUP, заяви, че нарастващото използване на такива думи "разкрива как дигиталните платформи преобразуват нашето мислене и поведение".

Другите две думи или изрази в класацията са по-малко използваните "създаване на аура" (aura farming) и "биохак" (biohack).

Създаването на аура е изграждане на впечатляваща, привлекателна или харизматична личност или обществен образ чрез поведението или начина на представяне на човека, с които се цели създаване на атмосфера на увереност, хладнокръвие и загадъчност.

Биохак се нарича опит за подобряване или оптимизиране на физическото или умственото представяне, здравословното състояние, дълголетието или благополучието на някой чрез промяна на храненето, физическата активност или начина на живот, или чрез използване на други средства като лекарства, хранителни добавки или технологични устройства.

Трите думи са били подложени на обществено гласуване, като резултатите са помогнали за крайното решение, взето от лингвистите.

"Фактът, че думата rage bait съществува и е получила такова широко разпространение означава, че ние все повече осъзнаваме манипулативните тактики, към които можем да бъдем въвлечени онлайн", казва Каспър Гратуол, президент на Oxford Languages в издателството на Оксфордския университет.

"Преди интернетът бе фокусиран върху това да грабне вниманието ни, като провокира любопитство ни в замяната на кликове, но сега наблюдаваме драматична промяна, при която той отвлича и влияе на нашите емоции и на начина, по който реагираме", добавя той.

Кеймбриджкият речник също вече обяви своята дума на 2025 г. Това е "парасоциален" (parasocial) - връзка, която някой чувства между себе си и известна личност, която не познава.