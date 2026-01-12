Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вече са ясни думите, от които ще се избере "Дума на 2025 г."

Днес, 14:18

Българите може да изберат коя да е Думата на 2025 година от десетина опции, събрани от популярния сайт "Как се пише?".

Първоначалното събиране на предложения приключи на 9 януари и предстои финалното гласуване.

Петчленно жури е отбрало следните думи, белязали изминалата година, една от които да стане Думата на 2025 г.

Това са: безобразие, бюджет, волейбол, главно Д, джен зи, евро, когато па-, локали, мръшляк, протест.

Отчитат се само гласовете, дадени на сайта на "Как се пише".

Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" в периода между 12 и 17 януари. Резултатите ще станат ясни на 19 януари, отбелязват организаторите.

Припомняме, че най-знаковата дума на 2024 г. бе "Шенген", следвана от "дубайски шоколад" и "санитарен кордон". За 2023 г. първенци бяха "изкуствен интелект", "сглобка" и "времеубежище". През 2022-ра на челни позиции се озоваха "война", "инфлация", "Украйна" и "избори". А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума "преценям",  "антиваксър" и "изчегъртване".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дума на годината, Как се пише?

Още новини по темата

За пети път избираме българска "Дума на годината"
05 Яну. 2026

Оксфорд определи rage bait за дума на годината
01 Дек. 2025

"Доброта" е Детска дума на годината във Великобритания

23 Яну. 2025

"Шенген" е българската дума на годината
20 Яну. 2025

Шенген, Тръмп или Гунди - избираме дума на годината
14 Яну. 2025

"Светофарът не работи" е дума на годината в Германия
06 Дек. 2024

"Мозъчно гниене" е дума на годината на Оксфорд
02 Дек. 2024

"Манифестирам" е дума на 2024 г. според Кеймбридж
20 Ноем. 2024

Brat е думата на 2024 г.

01 Ноем. 2024

Знанията ни по български се оказаха за тройка

27 Май 2024

"Как се пише?" пусна е-помагало за матурите
27 Март 2024

"Изкуствен интелект" и "сглобка" са думи на 2023 г.
22 Яну. 2024

Сглобка, демонтаж и Шенген влизат в битката за дума на 2023 г.
08 Яну. 2024

Оксфорд обяви за дума на годината чудноватото rizz
04 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?