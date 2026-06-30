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US военни колони преминават през България

Военнослужещи и техника се придвижват от Румъния към Турция

Днес, 08:55
Военните колони ще преминат през България на път от Румъния за Турция
Министерство на отбраната
Военните колони ще преминат през България на път от Румъния за Турция

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа в България днес и утре (1 юли).

Придвижването военните колони ще бъде по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства, съобщава министерството на отбраната. Техниката и военнослужещите ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“.

Три дни по-късно - на 4 юли, пък ще има придвижване на състав и военна техника на Сухопътните войски на Българската армия по републиканската пътна мрежа.

Освен това от 27 юни започна периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участието им в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони от армиите на Франция и Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно, като и тези колони ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“. Това движение ще продължи до 12 юли.

За последно по българските пътища имаше подобно движение на военни колони в периода 26 май-13 юни. То беше заради участието на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“) на полигона „Корен“ край Хасково.

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военна техника

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