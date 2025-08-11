Медия без
Българска и чужда военна техника се придвижва по влакове и пътища

Причините са ротация на части от многонационалната бойна група, от американците в Ново село и на контингента ни в Косово

Днес, 17:29
В последните години това е честа гледка и по българските, и по европейските пътища
EЕПА/БГНЕС архив
Много военна техника и личен състав ще се придвижва в следващите дни по пътища и жп линии. Това предупреждават от Министерство на отбраната в официално съобщение. Този път придвижването ще е по няколко линии.

"Във връзка с ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“, от днес, 11 август, до 14 август 2025 г.  включително ще се извършва транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника", посочват от МО.

Запрянов пришпори военните коридори през България
Военният министър Атанас Запрянов пришпори темата за бързо прокарване на военни коридори през България. Той направи това по време на своето изказване на форума „Сигурността в Черно море и Балканския регион" в Букурещ, Румъния.
СЕГА
26 Май 2025

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на Република България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

Фериботът Русе-Гюргево и Дунав мост 3 стават военни коридори на НАТО
НАТО и Европейският съюз ще включат ферибота Русе-Гюргево към военния Шенген и ще изградят Дунав мост 3 край Русе като част от бърз военен коридор от Гърция през България до Румъния. Това се разбира от отговор на служебния министър Атанас Запрянов на депутатски въпрос.
СЕГА
23 Дек. 2024

 

