Българска и чужда военна техника се придвижва по влакове и пътища

Много военна техника и личен състав ще се придвижва в следващите дни по пътища и жп линии. Това предупреждават от Министерство на отбраната в официално съобщение. Този път придвижването ще е по няколко линии.

"Във връзка с ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“, от днес, 11 август, до 14 август 2025 г. включително ще се извършва транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника", посочват от МО.

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на Република България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.