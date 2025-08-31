Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Троянско протестират срещу изграждане на яз. Черни Осъм

В Плевен подготвят автошествие заради безводието

Днес, 13:02
Плевен подготвя трети пореден голям протест срещу безводието.
БГНЕС
Плевен подготвя трети пореден голям протест срещу безводието.

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм протестират днес срещу евентуално изграждане на язовир "Черни Осъм". Това съобщи за БНР един от организаторите Минчо Копрински. Хората се събират тази вечер в 18.00 ч., за да изразят недоволството си.

Изграждането на въпросния язовир е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

"На срещата ще бъде поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи,  които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм - Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин", каза Минчо Копрински.

Днес в Плевен отново ще излязат на протест срещу безводието. Плевенчани очакват ефективни действия за справяне с кризата и пълна прозрачност от институциите. Новото при третия протест е, че преди събирането в 17:30 часа пред сградата на общината ще има автошествие. В 14 часа то потегля от "Кайлъка" през целия град, за да стигне на главен път Плевен - София. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Плевен, безводие, язовир Черни осъм

Още новини по темата

Премиерът вдигна жълт картон на областния на Плевен
26 Авг. 2025

Вода няма да има, (не) свиквайте!
26 Авг. 2025

Плевен вода няма, но улиците се мият всеки ден
24 Авг. 2025

Тотална депутатска логорея удави "т. нар. безводие"

21 Авг. 2025

Стотици гневни плевенчани затрупаха общината с празни бутилки

17 Авг. 2025

243 181 души в България имат проблеми с водата
15 Авг. 2025

Сметната палата влиза на одит в МРРБ и МОСВ заради безводието

30 Юли 2025

Безводието в България отново е опустошително
25 Юли 2025

Протестите срещу безводието се подновиха
14 Юни 2025

Идея в НС - да не се плаща на депутати за безсмислена дейност
13 Март 2025

МВР уволни полицая, който простреля в кола младеж в Плевен
06 Март 2025

Воден режим в Бургас и Южното Черноморие е много вероятен
22 Февр. 2025

Селища се молят за довършване на зарязани язовири
25 Яну. 2025

Екоминистърът: Водата в Плевен е временно явление
13 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар