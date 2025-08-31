В Троянско протестират срещу изграждане на яз. Черни Осъм

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм протестират днес срещу евентуално изграждане на язовир "Черни Осъм". Това съобщи за БНР един от организаторите Минчо Копрински. Хората се събират тази вечер в 18.00 ч., за да изразят недоволството си.

Изграждането на въпросния язовир е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

"На срещата ще бъде поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи, които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм - Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин", каза Минчо Копрински.

Днес в Плевен отново ще излязат на протест срещу безводието. Плевенчани очакват ефективни действия за справяне с кризата и пълна прозрачност от институциите. Новото при третия протест е, че преди събирането в 17:30 часа пред сградата на общината ще има автошествие. В 14 часа то потегля от "Кайлъка" през целия град, за да стигне на главен път Плевен - София.