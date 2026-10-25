Трите свалени вчера фейсбук страници пак изчезнаха

Трите фейсбук страници - "Копейкин", "Пуйло" и "BG Elves", които вчера изчезнаха, ги няма и днес. Всъщност, това са нови страници под същото име, регистрирани и набрали популярност веднага след свалянето вчера. Новината тази сутрин съобщи Ивайло Мирчев (ДБ). Според него "Фейсбук" няма подобна практика, намесата е на държавни органи.

Вчера той също обвини ДАНС, МВР (ГДБОП). МВР отрече и излезе с обяснение за "предполагаеми причини - масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа".