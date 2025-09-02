Медия без
Над 790 000 души ще получават по-високи помощи от януари

Само работодателите одобриха 764 лв. линия на бедност за 2026 г.

02 Септ. 2025Обновена
Борислав Гуцанов коментира след тристранката, че най-добрият път за намаляване на бедността са устойчивите доходи от труд.
Линията на бедност за 2026 г. е на финалната права от приемане, след като днес тристранката я обсъди, макар и без единодушна подкрепа. Предложението на кабинета беше подкрепено само от работодателските организации. Те дори се обявиха против актуализацията на методиката, искана от синдикатите. Показателят е важен, защото от него зависят помощите на над 790 000 души.

Правителството предлага линията да се увеличи от 638 лв. за тази година на 764 лв. догодина, като това е размерът, определен по изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Увеличението е с 19,7%. 

„Този ръст ще повлияе на доходите на изключително много хора. Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа. За част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. По закон тя се определя процентно от линията на бедност в зависимост от процента на увреждане. Броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление, ще се разшири с 45 000 души и тази подкрепа ще достигне до 483 000 души“, коментира социалният министър Борислав Гуцанов. По-висока помощ ще получат и семействата на около 4100 деца, за да се намалят изоставянията. Тази помощ може да надхвърли 840 лв. Максималната социална помощ ще бъде 378,18 лв. Всички нови размери на помощите за 2026 г.

Всички нови размери на помощите за 2026 г.:

До 435,48 лв. ще е помощта за хора с увреждания от 2026 г.
От следващата година максималната финансова подкрепа за хора с увреждания ще бъде 435,48 лв. на месец. Увеличението спрямо тазгодишния й размер е със 71,82 лв. или 19,7%. То произтича от размера на линията на бедност за 2026 г.
СЕГА
03 Юли 2025

В тристранката въпросите на жизненото равнище се обсъждат със социалните партньори от национално представителните организации на работодатели и работници. Работодателите намират размера за адекватен, но синдикатите смятат, че реалната издръжка на живота изисква по-голяма сума. КНСБ вече представи свои изчисления, според които обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв., или 400 евро. Това е с 18 лв. над предложения размер от 764 лв. Мнението на синдикати и работодатели обаче рядко водят до промяна в решението на правителството, тъй като националният съвет има само съвещателен характер.

