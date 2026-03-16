Три коли са унищожени след умишлен палеж

Мъж наряза гумите на 36 коли, запали контейнери и стреля с въздушна пушка по жена в карловското село Иваново

Днес, 10:02
Скрийншот видео БНТ
Часове наред пожарната потушава огнената стихия

Три коли бяха буквално изпепелени след умишлен пожар в Казанлък. Сигналът за инцидента на бул. "Княз Александър Батенберг" е подаден около 3:00 ч. тази нощ. На място веднага са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня.

Пламъците са унищожили напълно три автомобила, а четвърта кола е с леки щети заради близостта си до един от горящите автомобили.

Основната версия, по която се работи към момента, е умишлен палеж, предаде БНТ.Подозренията се засилват от факта, че две от напълно изгорелите превозни средства са на един собственик, въпреки че са били паркирани на голямо разстояние една от друга. Полицията продължава работата по изясняване на причините за инцидента.

Междувременно истински среднощен екшън се разигра и в карловското село Иганово. Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът е запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл е щети и по две електроразпределителни табла и накрая е стрелял с въздушна пушка по жена в селото, разказва Нова тв.

Кметът на село Иганово Павел Павлов е един от потърпевшите собственици на автомобила. „Имам щети по три коли. Гумите са нарязани по един и същ начин. Вандалският акт беше извършен около 4-4:30 часа в събота срещу неделя през нощта. Разбрахме, че има проблем, когато усетихме пушека и видяхме високите пламъци от запалените пластмасови контейнери за смет”, разказа той.

Първоначално той мислел, че вандализма е само на неговата улица. „Сигнализирах на 112 и полицията дойде. Оказа се, че цялото село е потърпевшо. Има счупени камери за наблюдение, които са поставени в населеното място. Има и счупени елтабла, които са може би 5-6 на брой”, обясни кметът.

По думите му гумите на автомобилите са нарязани с нож.

Марин Маринов също е потърпевш с нарязани гуми на две коли. „Върнах се в 2:30 часа вкъщи. Всичко беше нормално. А сутринта видях, че гумите ми са нарязани”, обясни той.

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е местен жител на 57-годишна възраст. „Този човек е стрелял с въздушна пушка срещу жена и мъж. Предупреждаван е преди известно време, тъй като влиза по къщите. Не е бил преди агресивен”, обясни Павлов.

От полицията съобщават, че при обиск в дома на заподозрения за вандалската проява са иззети ножовете, с които са нарязани гумите на колите. Открити са и газов пистолет и въздушна пушка, които не са придобити по установения ред. Преглеждат се и записи от охранителни камери, събират се доказателства и сведения, а по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура.   

