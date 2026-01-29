Медия без
Трети ден продължава търсенето на служебен премиер

Днес президентът Йотова ще се срещне с омбудсмана Велислава Делчева и със заместничката ѝ Мария Филипова

Днес, 09:42
Президентът Илияна Йотова
БГНЕС
Президентът Илияна Йотова

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. 

Очаква се на "Дундуков" 2 да пристигне омбудсманът Велислава Делчева, а след това и заместничката ѝ Мария Филипова. Консултациите при президента приключват утре с тримата представители на Сметната палата. След това Илияна Йотова трябва да реши на кого да възложи да състави служебно правителство.

Засега единствено подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров заяви пред президента, че би приел да оглави временно правителство, но при условието, че се проведат честни избори.

Очаквайте подробности.

