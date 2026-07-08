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Транспортният министър: Европрокуратурата разследва 17 жп договора

Железопътният транспорт е в колапс, твърди Георги Пеев

Днес, 09:53
Георги Пеев
БГНЕС архив
Георги Пеев

17 договора за жп проекти се разследват от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура. Това обяви транспортният министър Георги Пеев в интервю по Нова тв. Според него в жп транспорта „положението е трагично и се намираме в колапс”. "Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно", твърди  министърът.

Той подчерта, че по 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Министърът каза още, че има договори в жп транспорта за 764 милиона, за които няма финансиране и подчерта, че в момента те се ревизират.

"От 266 вагона у нас само 112 са климатизирани, а в част от тях има постоянни повреди", каза още Пеев. 

Министърът каза, че има подадени сигнали за нередности с морски атракциони, и напомни, че има публичен регистър на лицензираните атракциони.

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Ключови думи:

Георги Пеев, транспортен министър, жп проекти

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