Съдът във Варна отказа да предаде на Москва руснак, търсен за грабежи

В Русия няма никакви гаранции за правата на хората, аргументират се магистратите

Днес, 15:46
Защитата пледира, че правата на Олег Ш. не са гарантирани и в наказателното преследване срещу него, и в изпълнението на наказанието.
Илияна Кирилова
Апелативният съд във Варна отказа да предаде на руските власти Олег Ш., който е издирван заради наказателно дело в Русия. Апелативният съд потвърди определението на окръжните магистрати. Неговата дума е последна.

Олег Ш. е гражданин на Русия и Израел. В Русия 50-годишният мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група и грабежи. Разследващите твърдят, че той и останалите членове на групата проникнали незаконно на четири адреса в Санкт Петербург и чрез употреба на огнестрелно оръжие и заплахи отнели пари и вещи. Мъжът е задържан на Летище Варна през ноември миналата година.

Основният мотив на първата инстанция да откажа екстрадицията е, че в Русия той може да бъде подложен на насилие, жестоко, нечовешко или унизително отношение. Прокуратурата протестира, но сега и апелативният съд се съгласява с изводите на окръжния.

Защитата пледира, че правата на Олег Ш. не са гарантирани и в наказателното преследване срещу него, и в изпълнението на наказанието. В Русия исканото лице не е било уведомено за водено срещу него дело, поради което не е могло да представи доказателства за своята невинност.

Прокурорът смята твърденията за риск от насилие, изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение, са хипотетични и приема за достатъчни и убедителни гаранциите, дадени от генералната прокуратура на Руската федерация.

Апелативният съд сочи, че в практиката си по дела срещу Русия съдът в Страсбург много пъти е констатирал нарушения на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на гаранциите на правото на справедлив процес, включително нарушаване на презумпцията за невиновност, липса на ефективно разследване, проблеми с достъпа до адвокатска защита, ограничения при събирането на доказателства и др. Допълнителен аргумент на съдебния състав е прекратеното членство на Руската федерация в Съвета на Европа. В Русия решенията на Европейския съд по правата на човека не подлежат на изпълнение. Така няма възможност за контрол върху спазването на правата на руските граждани. Липсва какъвто и да било друг ефективен механизъм за контрол по спазване дори на декларираните в молбата за екстрадиция гаранции, посочва апелативният съд.

Руснак се размина на косъм от екстрадиция
Руски гражданин, пребиваващ в България, се е разминал на косъм от това да бъде екстрадиран в Русия. Това видя "Сега" в съдебните регистри. Като първа инстанция Софийският градски съд разрешава Сергей Н.
СЕГА
04 Ноем. 2022

 

