Съдът отмени цялата наредба за граничен здравен контрол

Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България. Това съобщиха официално от съда.

Тя е обявена за незаконосъобразна, тъй като при приемането ѝ през 2006 г. не е публикувана за обществено обсъждане. Противоречието със закона беше установено с влязло в сила решение още миналата година, но тъй като тогава бяха оспорени само няколко текста от нея, ВАС отмени единствено тях. След това обаче наредбата за граничния здравен контрол е оспорена в цялост и днес съдът обяви всичките ѝ разпоредби за незаконосъобразни.

В решението си ВАС посочва, че наредбата е издадена в противоречие на закона за нормативните актове – проектът не е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост. „При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в средства за масово осведомяване, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган“, пишат върховните съдии.

Наредбата определя какви правомощия имат органите на граничния здравен – например да поставят под карантина хора и товари, да изискват доказателства за имунизации, да издирват контактите на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни, и т.н. Тя беше сред основните правни инструменти при пътуване по време на пандемията от ковид.