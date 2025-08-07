Стотици милиони се бавят за общините заради МРРБ

МРРБ Такава бе оценката на общините по един от критериите в новата методика - за икономическия потенциал. Не е ясно как ще се разместят категориите след отчитане на всички показатели.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бави втора година процес, който би довел до сериозни промени във финансирането на общините. Още през 2023 г. правителството отмени стара методика за определяне на категориите на общините, приемана в далечната 2011-а, и разпореди изготвянето на нови критерии. От април 2024 г. те са факт, но процедурата не се довършва. Това засяга разпределянето на стотици милиони левове между общините, включително по програмата за финансиране на общински проекти.

"Сега" за трети път изпрати въпрос на МРРБ на какъв етап е прекатегоризирането на общините, на базата на приетото през ноември 2023 г. решение на МС. Първият отговор на МРРБ по темата бе детайлен, като надълго и нашироко бе обяснено през какви стъпки ще се мине. Вторият отговор - през 2024-та, бе кратък - че вече има приета нова методика. Последните въпроси, изпратени тази седмица - защо още няма определени нови категории, още са без отговор.

С категориите на общините са свързани много плащания. Те влияят върху формулите за определяне на данък сгради, със статистиката за населението са свързани много нормативи за издръжка на делегираните от държавата дейности. Категорията на общината е решаваща и за определянето на максималното финансиране по програмата за общински проекти, възлизаща на милиарди.

Според Бюджет 2025 лимитът за финансиране на общински проекти, в зависимост от категорията на общината, варира от 6 млн. до 50 млн. лв. Много вероятно е общините да не се прекатегоризират по новата методика именно заради тази програма. В същото време целта на новите категории е да отразят големите динамики от преброяване 2021 и сериозните промени в икономическата и социална карта на страната.

Възникналият вакуум е и правен проблем, доколкото съществуващите в момента категории на общините са определяни на базата на критерии, които вече са отменени. Самата заповед, на базата на старите отменени критерии, остава в сила до приемането на нова, но бавенето на новата крие рискове, коментират експерти.