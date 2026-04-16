София отказва да пусне бърза връзка между "Люлин" и "Обеля"

Столична община няма да се съобрази с взетото решение от СОС да бъде осигурена адекватна транспортна връзка между метростанции "Сливница" и "Обеля" след спирането на метрото в този участък. Между двете метростанции в момента не се движат метровлакове заради изграждането на междинна спирка и това създава огромни транспортни затруднения на пътуващите от "Обеля" в посока “Люлин” и центъра, както и по направлението от "Люлин" към "Надежда". Краткото разстояние в момента се покрива от два автобуса - 31 и 81, които пътуват на много големи интервали. Наред с голямото отстояние във времето между колите маршрутът не пътува пряко между двете метростанции, а навлиза в квартала. Така минаването на краткото разстояние между двете метростанции може да отнеме над 40 минути.

С цел да решат този проблем кметът на район "Връбница" и съветникът на "Спаси София" Андрей Зографски предложиха и СОС одобри да бъде открита временна автобусна линия М2. Предвидено е тя да минава от метростанция "Сливница" по бул. "Панчо Владигеров", до кръстовището с ул. "Акад. Андрей Лихачов" до спирка "Метростанция Обеля" и обратен завой на ухото при ул. "Воденичарски път". Бе решено интервалът на движение да е 10-12 минути ежедневно. Крайният срок за изпълнение на това решение мина - 23 март, но автобус още не се движи. Жители на двата квартала редовно питат къде е обещаният автобус.

При проверка на "Сега" се оказа, че той не се очертава да се появи. В отговор на наше питане от общината обясниха, че по решението на СОС има негативни становища от ЦГМ и автотранспорта, така че автобусната линия няма да бъде пусната. От това обяснение излиза, че общинските дружества са в правото си да бламират решения на Столичния общински съвет, който е и техният принципал. "Това е поредно предложение на "Спаси София", което се бламира само защото е наше", коментират съветници от групата.

Хората от квартал "Обеля" в момента чакат появяващите се през големи интервали 31 и 81 на временни спирки, неснабдени с никакви елементи на такива - няма навеси, няма разписания.