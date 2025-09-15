Жителите на "Обеля" се вдигат на бунт заради неадекватен транспорт

В столичния квартал "Обеля" се надига сериозно недоволство срещу липсата на адекватна организация на транспорта. В продължение на година между метростанциите "Сливница" и "Обеля" няма да се движат метровлакове заради изграждането на нова междинна спирка. Участъкът не е дълъг, но няма организиран никакъв довеждаш транспорт и хората са принудени да чакат от 20 до 40 минути за обичайни автобусни линии, свързващи квартала с различни села. Наред с това заради пропадане на пътното платно в близост до метростанцията е притеснено и автомобилното движение.

"Трябват отделни автобуси Обеля - Сливница, как може? Когато няма трамвай, пускат автобуси Т М, да пуснат и автобуси "Метро", а не да се чудим на коя спирка да чакаме", е написала във "Фейсбук" групата на кв. "Обеля" Нели Тасова. Хората недоумяват и защо на импровизираните спирки около метростанциите няма козирки. От квартала са възмутени, че тепърва ще има проблеми заради започващата учебна година и наближаващата зима.

От коментари в групата става ясно, че кметът на район "Връбница" е информиран. "Отговорът на кмета е, че е пуснал писмо до ЦГМ на 8.08.25 г. за допълнитени автобуси. Съветът беше и ние, гражданите, да пуснем писма. Лично се обаждах до ЦГМ. От там ми отговориха, че имало и други обаждания, но както виждате, въпросът не се решава", коментира Валя Йолова. Има призиви и за протестни действия.

ЖИВ ОТПАДЪК

Кварталът, който редовно осъмва с несъбрани едрогабаритни отпадъци, през уикенда бе втрещен и от друг сюжет - изхвърлен на боклука терариум с жива змия. За гледката съобщи във "Фейсбук" жител на квартала. Собствениците са били открити, но не видяли нещо притеснително в това да оставят ненужния домашен любимец до кофата. Проведена е спасителна операция - и за змия, и за жители на квартала, като хората са звъняли в кметството и на представители на неправителствени организации. "Змията е в добри ръце", уточняват след операцията съседите.