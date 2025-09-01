Пропадна ключов булевард между "Люлин" и "Обеля"

Ключов участък от бул. "Панчо Владигеров" между столичните квартали "Люлин" и "Обеля" пропадна и е частично затворен. Това ще създаде допълнителни проблеми на жителите в кварталите, където движението е затруднено заради изграждане на нова метростанция. Хора от района сигнализират, че са предупредили преждевременно за пукнатините, но реакция не е имало.

Пътното платно е пропаднало в участък между хипермаркет "Практикер" и "Обеля 1". Заради пукнатините движението ще се осъществява двупосочно само в едното платно, но маршрутите на автобусни линии 31 и 81 ще бъдат променени. От общината уточняват, че те ще се движат по обходен маршрут - от бул. "Панчо Владигеров", по "Обелско шосе", ул. "Ефрем Чучков", ул. 23, ул. 25, ул. "Чучулига", бул. "Панчо Владигеров" и след това - по обичайния маршрут.

В свои коментари във "Фейсбук" жители на района обвързват пропадането със строежа на нова метростанция. Заради изграждането й движението в района и без това е затруднено, като между метростанция "Сливница" и метростанция "Обеля" не пътуват влакчета, а вместо това се ползват автобуси. Това ще продължи поне година.

"Изолацията на квартала върви с пълна сила. Преди две седмици забелязах пукнатините и писах, ама ни вопъл ни стон. Явно, call.sofia.bg вече не работи. Пропадането е от разрушителните работи по новата метростанция. То беше ясно като бял ден, че нещата ще отидат в тази посока. От транспортно обезпечен квартал станахме трудно достъпен. Полето всеки ден се загражда, скоро санитарната зона до гробищата явно ще стане пренаселена с огради. Какво правим сега? И как ще се стига до Сливница?", попита в коментар под пост на кмета на район "Връбница" Румен Костадинов жител на квартала.