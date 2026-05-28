Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков е осъден условно за наркотици

19-годишният младеж е признат за виновен, че е държал 122 грама марихуана с цел да ги разпространи в Пампорово

Днес, 17:15
Божидар Бобоков във времето, в което бе задържан в Пампорово
Скрийншот видео Ютуб
Божидар Бобоков във времето, в което бе задържан в Пампорово

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, бе осъден условно заради наркотици. По обвинение на Окръжна прокуратура-Смолян, 19-годишният младеж е признат за виновен за това, че на 15.01.2026 г. в курортен комплекс "Пампорово“, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение наркотични вещества - 122 г марихуана, съобщава държавното обвинение..

Към момента на извършване на престъплението той е бил ученик 12-и клас. На 15.01.2026 г. Б.Б. закупил от неустановено по делото лице около 125 г марихуана, която разпределил в множество различни опаковки с цел да ги разпространи под формата на продажба на различни лица на територията на к.к. "Пампорово". Той прибрал опаковките с марихуана в личния си лек автомобил „Киа“ и същия ден, придружен от негов приятел, посетили к.к. „Пампорово“.

На същата дата полицейски служители от РУ-Чепеларе извършили проверка на лекия автомобил, паркиран пред хотел в к.к. "Пампорово" и установили, че обвиняемият Бобоков държи в него множество опаковки с марихуана.

За извършеното престъпление на Бобоков е наложено наказание 10 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок. 

Наказателното производство е приключило с краен съдебен акт на 28.05.2026 г., който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, добавят от прокуратурата. 

Арестът в Пампорово в началото на годината бе втори за Божидар Бобоков в рамките само на месец и половина. На 1 декември м.г. късно вечерта той бе арестуван, заедно с още младежи, заради участие в масовите безредици в центъра на София при провеждащото се протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Бобоков бе обвинен и пуснат срещу мярка за неотклонение „подписка“, а баща му – Атанас Бобоков, отрече синът му да е нападал полицаи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Божидар Бобоков, Атанас Бобоков

Още новини по темата

Съд освободи от ареста сина на Бобоков срещу 5000 лв. гаранция

16 Яну. 2026

Бобокови зоват за обединение срещу Борисов и Пеевски
03 Дек. 2025

Съдът намали гаранцията на Атанас Бобоков от 800 000 лв. на 50 000 лв.
15 Ноем. 2022

Четирима прокурори застанаха срещу Бобокови по делото "Боклукгейт"
03 Ноем. 2022

Съдът намали гаранцията на Атанас Бобоков на 1 милион лева
05 Юли 2021

Шефката на спецсъда ще решава делото срещу Бобокови
09 Февр. 2021

Съд наложи запор върху основни фирми на Бобокови
19 Яну. 2021

Съдът обяви ареста на Пламен Бобоков за произвол
18 Яну. 2021

Щом обяви, че Борисов лъже, Бобоков бе обвинен за пано за 652 лв.
30 Ноем. 2020

Атанас Бобоков излиза от ареста срещу 2 млн. лв. гаранция
26 Ноем. 2020

Съд остави в ареста бизнесмена Атанас Бобоков
13 Окт. 2020

Съдът върна Атанас Бобоков и Красимир Живков в ареста
18 Авг. 2020

Съдът не позволи на Атанас Бобоков да излезе от ареста
27 Юли 2020

Съд остави Атанас Бобоков и Красимир Живков окончателно в ареста
09 Юни 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса