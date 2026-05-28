Синът на бизнесмена Атанас Бобоков е осъден условно за наркотици

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, бе осъден условно заради наркотици. По обвинение на Окръжна прокуратура-Смолян, 19-годишният младеж е признат за виновен за това, че на 15.01.2026 г. в курортен комплекс "Пампорово“, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение наркотични вещества - 122 г марихуана, съобщава държавното обвинение..

Към момента на извършване на престъплението той е бил ученик 12-и клас. На 15.01.2026 г. Б.Б. закупил от неустановено по делото лице около 125 г марихуана, която разпределил в множество различни опаковки с цел да ги разпространи под формата на продажба на различни лица на територията на к.к. "Пампорово". Той прибрал опаковките с марихуана в личния си лек автомобил „Киа“ и същия ден, придружен от негов приятел, посетили к.к. „Пампорово“.

На същата дата полицейски служители от РУ-Чепеларе извършили проверка на лекия автомобил, паркиран пред хотел в к.к. "Пампорово" и установили, че обвиняемият Бобоков държи в него множество опаковки с марихуана.

За извършеното престъпление на Бобоков е наложено наказание 10 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок.

Наказателното производство е приключило с краен съдебен акт на 28.05.2026 г., който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, добавят от прокуратурата.

Арестът в Пампорово в началото на годината бе втори за Божидар Бобоков в рамките само на месец и половина. На 1 декември м.г. късно вечерта той бе арестуван, заедно с още младежи, заради участие в масовите безредици в центъра на София при провеждащото се протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Бобоков бе обвинен и пуснат срещу мярка за неотклонение „подписка“, а баща му – Атанас Бобоков, отрече синът му да е нападал полицаи.