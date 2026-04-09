Ще имаме 8 медицински хеликоптера, но нито една база за тях

В София теренът е неподходящ, а в Пловдив никой не иска да строи толкова евтино

Днес, 15:54
Хеликоптери има, бази - не съвсем.
БГНЕС
Хеликоптери има, бази - не съвсем.

Ако всичко е наред с производството, България скоро ще има пълен комплект от осем медицински хеликоптера, но съвсем абсурдно няма да има нито една готова база за тях. Подготовката на базите е пример за провали на всяка крачка. Това се вижда от детайлен отговор на служебния здравен министър Михаил Околийски на парламентарен въпрос от депутата Васил Пандов (ПП), който би следвало да показва ситуацията към края на март.

Заради ненаправените хангари има висок риск да се загуби европейското финансиране по ПВУ. Много време е пропуснато и част от тези бази, където трябва да се изградят хангарите, още нямат разрешение за строеж, коментира неотдавна служебният министър Михаил Околийски. Надявам се, че службите работят по издаването, така че към юни месец да имаме бази с акт 14, които да бъдат приети от Европейската комисия като достатъчни, за да можем да реализираме инвестицията, допълни Околийски.

Хангарите са ключови, тъй като трябва да са разположени така в цялата страна, че да осигурят медицинско обслужване в т.нар. "златен час" при спешни състояния, възникнали в радиус от 170 км от съответната база. За тях преди 2 г. бяха избрани шест места – София, Пловдив, Сливен, Долна Митрополия, монтанското село Габровница и търговищкото село Буховци. Договор за проектиране и строеж на пет от базите (без тази в Пловдив) бе сключен през юли 2024 г. с един изпълнител – "Белстрой инженеринг АМ". Той трябваше да е приключил дейностите на 30 юни тази година. Вместо това идейните проекти са представени със закъснение и чак през февруари изпълнителят е предоставил в МЗ количествено-стойностните сметки към всеки един от изготвените технически проекти, като е поискал и допълнително финансиране, за да започне да строи. Никъде строителните работи не са почвали.

За базата в Пловдив ситуацията се развива доста неприятно. Избраният изпълнител отказва да сключи договор с мотив, че няма икономическа изгода. Според Закона за обществените поръчки, тогава трябва да се изпрати покана до втория класиран участник за сключване на договор, но той отказва със същия мотив. В крайна сметка поръчката за Пловдив е прекратена. Към настоящия момент министерството на здравеопазването е в процес на подготовка на ново обявяване на тази обществена поръчка, обяснява министър Околийски. Това обаче означава, че проектът е изваден от ПВУ и ще се изпълнява с национално финансиране. Както може и да се очаква, междувременно цената в новите инвестиционни намерения е в пъти по-висока.

В Пловдив поне има осигурен имот, докато в София, където трябва да е главната база, няма. Първоначално е определен терен на Държавния авиационен оператор, но след извършване на аеронавигационно обследване е установено, че той не покрива изискванията, поради което теренът е върнат. Като място за изграждане на оперативната база е определен друг имот, част от парцел, на който е изграден хангарът на "Гранична полиция". Затова е започнало разделяне на парцела, за да се предостави част от него на МЗ.

За останалите бази пък имотите са налице, но текат дълги градоустройствени процедури, изготвяне на нови подробни устройствени планове и т.н. Този месец се очакваше разрешението за строеж за базата в Сливен.

Още новини по темата

МЗ потвърди: Има скандално забавяне с базите за хеликоптерите
13 Март 2026

След критиките въздушните линейки направиха 3 мисии в един ден
10 Март 2026

2 часа спасители чакаха медицински хеликоптер край Мальовица
09 Март 2026

Дойде и четвъртият ни медицински хеликоптер
17 Окт. 2025

Третият медицински хеликоптер кацна в Сливен
03 Апр. 2025

Третият медицински хеликоптер ще е тук до дни
01 Апр. 2025

Вторият ни медицински хеликоптер е тук
28 Февр. 2025

"Леонардо" е платила 69 749 лв. неустойка за забавените хеликоптери
14 Февр. 2025

Само в две болници има 730 хоспитализации по празниците
27 Дек. 2024

Доставката на медицински хеликоптери пак се отлага
21 Ноем. 2024

Няма да имаме втори медицински хеликоптер тази година
03 Окт. 2024

Медицинският хеликоптер излиза в профилактика
10 Септ. 2024

Въздушната линейка изпълни първа планинска акция
07 Юли 2024

Въздушната линейка спаси човек от мястото на инцидента
20 Юни 2024

