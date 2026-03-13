Медия без
МЗ потвърди: Има скандално забавяне с базите за хеликоптерите

Заради риска да загубим милиони еврофинансиране ще довършваме проекта с държавни пари

Днес, 11:58
Михаил Околийски
министерство на здравеопазването
Михаил Околийски

Има сериозно забавяне при изграждането на базите за медицинските хеликоптери, заради което страната ни рискува да загуби милиони европейско финансиране за ключовия проект. Това потвърди днес служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски на специална пресконференция за ситуацията със спешната помощ по въздух. Слухове, че нещата там не са добре, витаят от поне седмица, след случай край Мальовица, при който планински спасители чакаха два часа въздушна помощ за турист с инфаркт.

По отношение на базите за домуване на хеликоптерите за спешна помощ положението е притеснително, дори скандално, коментира министърът, цитиран от БТА. По думите му има риск от провал на инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост и загуба на средства за базите –  около 6,3 млн. евро, а за хеликоптерите – над 80 млн. евро.

За някои бази няма разрешение за строеж, като на едно от местата дори няма осигурен терен и реално две години след старта на тази инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост реалното строителство на базите не е започнало и не могат да бъдат реализирани в реалните срокове, обясни Околийски. Част от предвидените терени са в нищото, дори има компрометиран път към базата към Габровница. За там имаме притеснения за това как ще се случва ефективно цялата комуникация, как ще се случва транспортът на хората, работещи на терен, как ще бъдат мотивирани да ходят на работа и къде ще живеят семействата им, каза още той. И допълни, че в периода 2023-2026 г., когато би трябвало тази инвестиция да работи и всичко да е стиковано и синхронизирано, това не се е случило.

България е поръчала осем хеликоптера от италианската фирма "Леонардо". У нас са четири хеликоптера, петият е готов и трябваше да дойде до края на януари, но го няма още в България, а последните три трябва да бъдат доставени до юни тази година. Базите обаче са ключови, а при тях има огромно изоставане. В Сливен базата е на етап издадено разрешение за строеж. В монтанското село Габровница има само виза за проектиране. Подобна е ситуацията и за базата в Руховци. За Долна Митрополия предстои издаване на разрешение за строеж, а за Пловдив има също виза за проектиране. Главната база в София трябва да бъде изградена върху имот на „Гранична полиция“, като процедурата по предоставянето на терена все още не е приключила.

Вчера Околийски се е срещнал със служебния министър на транспорта Корман Исмаилов и със служебния финансов министър Георги Клисурски, като тримата са обсъждали изграждането на базите да бъде изведено от Плана за възстановяване, за да не загубим средствата и да бъдат довършени с държавно финансиране.

