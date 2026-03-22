Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус

Мъж загина след катастрофа между автобус и линейка на главен път София - Варна. Инцидентът е станал на разклона за с. Момин сбор.

По първоначална информация е загинал водачът на линейката. Автобусът е пътувал към Севлиево и е превозвал работници към голямо предприятие. Никой от работниците не е пострадал тежко. Водачът на автобуса е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Към Велико Търново е пътувала линейка с акушерка, майка и двумесечно бебе. Майката и детето са транспортирани в болницата във Велико Търново. Майката и бебето нямат тежки физически наранявания, но са оставени под наблюдение заради преживения шок и за пълни изследвания. Акушерката също е транспортирана за преглед, като първоначалните данни сочат, че състоянието ѝ е стабилно, въпреки че е била в непосредствена близост до мястото на удара.

Разклонът за село Момин сбор е известен като конфликтна точка с ограничена видимост и интензивен трафик. Водещата версия на разследващите е отнемане на предимство или внезапна маневра на един от двата автомобила в района на кръстовището. Изяснява се дали линейката е била с включени светлинни и звукови сигнали в момента на сблъсъка.