Шофьор на автобус заряза момче със специални потребности в жегата

17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията силно уплашено и обезводнено, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Случаят е от 4 август. Момчето пътувало от Долна Митрополия към село Горна Митрополия с автобус. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а то не разполагало с пари, шофьорът го свалил от превозното средство.

След като останало само край пътя, 17-годишното момче тръгнало пеша в жегата. Баща му подал сигнал в полицията, след като изгубил връзка със сина си и не знаел къде се намира. Той разбрал, че момчето е свалено, от своя позната, която станала свидетел на случващото се.

Веднага била организирана мащабна издирвателна операция, съобщава МВР. В нея се включили два екипа с общо 10 полицаи, които започнали обход на района. В акцията взела участие и кметицата на Горна Митрополия Атанаска Василева. Търсенето било затруднено от пресечения терен, както и от наличието на множество реки и язовири, представляващи допълнителен риск за дезориентираното дете. Юлиян Пасов, началник на РПУ- Долна Митрополия, посочи, че температурите са били около 38 градуса.

След повече от два часа издирване момчето било открито край пътя за село Староселци. На място веднага били повикани медицински екипи, които го прегледали и му оказали помощ. Бащата Юри Михайлов изказал благодарност към полицаите за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му бил открит невредим. Той споделил, че момчето е извървяло около 15 километра пеша без храна и вода.

Бащата Юри разказа за NOVA, че момчето е казало, че е свалено от шофьора на превозното средство, въпреки че трима пътуващи са предложили да платят билета.

Шофрьорът на автобуса Георги Тодоров обясни, че картата е била изтекла, момчето не е имало пари и е слязло.

От полицията посочват, че действията на водача, свалил непълнолетното лице от автобуса, са неправомерни. По случая е започнала проверка. Органите на реда уточняват, че при липса на редовен превозен документ законът предвижда санкция или закупуване на билет, но не и оставяне на непълнолетен или човек в безпомощно състояние край пътя, особено при опасни метеорологични условия.

От фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая. В нея изобщо не се изразява съжаление за станалото. "Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случая от МВР, и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено", твърди изпълнителният директор на "Дари Комерс" Цветомир Кръстев.