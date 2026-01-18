Шести ден продължава кризата с водата в Асеновград

Хиляди домакинства в Асеновград остават без вода за шести ден. В града е обявено частично бедствено положение заради тежка авария на магистрален водопровод, върху който е построена частна къща. Спешно се прави байпас на водопровода.

Въпреки че от общината съобщиха за възстановено водоподаване късно снощи, местните жители се оплакват, че водата все още не достига дори до вторите етажи на сградите, съобщи Нова тв.

Не е ясно кой е издал разрешението за строеж върху водопровода, сезирана е прокуратурата.

Частичното бедствено положение, което остава в сила до 22 януари, позволява на общината и ВиК-Пловдив да започнат ускорена подмяна на близо 400 метра тръби. Планира се трасето на водопровода да бъде преместено под пътната инфраструктура, за да се избегнат бъдещи инциденти. Ремонтните дейности на място ще бъдат подновени в понеделник.

Жителите на засегнатите райони споделят, че ситуацията е критична.