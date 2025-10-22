Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Седем души са задържани за фалшиви левове и евро

Бензиностанции сигнализират за бум на 50-левови неистински банкноти с много високо качество

22 Окт. 2025Обновена

Седем души са задържани в София при различни операции срещу разпространение на фалшиви евро и левове, съобщи БНР, като цитира директора на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

Акциите са проведени в последните дни. Двама души са задържани с 50 купюри от 200 евро. Друг мъж е задържан в момента, когато се е опитвал да продаде фалшиви евро срещу левове. У него са открити фалшиви еврови банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 000 евро. 

"Третият случай е след подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обращение 50-левови банкноти, също с много високо качество. Задържахме три лица и впоследствие още четири, свързани с прокарването в обращение, като след обиските намерихме и там големи количества пари", каза директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

По-късно прокуратурата съобщи, че задържаният с 32 000 евро е сръбски гражданин, постоянно пребиваващ в България. Той е обвинен и задържан за 72 часа с прокурорско постановление. 

По други две дела са обвинени български гражданин от сирийски произход и българин. Първият държал 47 фалшиви банкноти с номинал 200 евро, 2 банкноти с номинал 100 евро и една банкнота с номинал 20 евро. Общата стойност на банкнотите е близо 10 хил. евро. Другият пазарувал в бензиностанция с фалшиви пари.

Статистиката на БНБ отчита бум на фалшиви петдесетолевки тази година. В периода юли-септември са задържани 2748 неистински банкноти, което е рекорден брой за последните 15 години. За сравнение през първото тримесечие на годината са били засечени само 28 неистински банкноти от 50 лв., а през второто тримесечие броят им нараства до 533.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фалшиви банкноти

Още новини по темата

Фалшиви петдесетолевки заливат пазара
15 Окт. 2025

БНБ отчете бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
17 Авг. 2025

Идеални фалшиви 10 000 евро са хванати в София
06 Авг. 2025

БНБ разясни как да разпознаваме фалшивите 100 лева

24 Септ. 2024

Внимавайте, има "епидемия" от фалшиви петдесетолевки

04 Септ. 2023

МВР разкри печатница за фалшиви 50 лв.
23 Юли 2021

За първото тримесечие на 2019 г. БНБ е задържала 293 фалшиви банкноти
04 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте