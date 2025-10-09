Сакскобургготски продаде къщата в Баня на петролен бос

Симеон Сакскобургготски продаде къщата си в карловското село Баня, съобщи БНР. Купувач е Георги Самуилов, собственик на "Инса ойл" и виден играч в българския петролен бизнес. Сделката е била финализирана преди дни, цената е около 2.5 млн. лв. - два пъти по-ниска от преди десетина години, когато също бе известно, че бившият премиер и син на Борис III продава имота.

Къщата е построена през 1929 г. от царя, за да му е лятна вила. Борис купува земята от местни хора, дворът е към 10 декара, застроената площ (няколко постройки) - около 1000 кв. м. Национализирана през 1946 г., Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза получиха вилата след демократичните промени. Тя бе извън политическия и юридически казус с царските имоти по-късно, в който бяха нищени законността на претенциите за наследство и на самата реституция. Сакскобургготски бе адресно регистриран в Баня, гласуваше там. Не личеше в последните години да се грижи за имота. Твърди се, че автентичността вътре е запазена, включително хол, трапезария, кабинет на Борис.

Пред "24 часа" Самуилов обяви, че тепърва ще решава какво да прави с имота. Местни жители, обединени в „Заедно за град Баня“, не са доволни. Те искаха държавата да купи обратно вилата - стопанисвайки я като част от културното наследство и с широк достъп, както е било преди години.