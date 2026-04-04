Пътници пострадаха при жп инцидент край Трявна

Четирима пътници са пострадали, след като бързият влак №4631 от Русе за Пловдив се е ударил тази сутрин в активирало се свлачище в междугарието Царева Ливада - Трявна, съобщиха от Държавно предприятие (ДП) „Национална компания железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Движението на влаковете в участъка е преустановено.

Инцидентът е станал в 8:05 часа. По информация на НКЖИ свлачището е било предизвикано от лоши метеорологични условия. При удара са дерайлирали локомотивът и първият вагон на композицията. Във влака е имало 65 пътници. Към мястото на инцидента пътуват аварийни екипи на НКЖИ.

Общо четирима пътници са прегледани от екипи на Спешна помощ - двама са откарани в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за допълнителни изследвания, двама са освободени за домашно лечение. Пострадалите са с леки травми – основно вследствие на падане и удари при рязкото спиране.

"От ударите хора падат и удрят глави и други части от тялото си", разказаха очевидци, цитирани от Би Ти Ви. Пътуващи във влака описват ситуацията като внезапна и стресираща. "Може би скали паднаха пред локомотива и той се качи върху тях", разказа един от тях. Други споделят, че са усетили силен удар и са получили наранявания при падането.

Бързата реакция на машинистите е била ключова. Двамата са успели своевременно да задействат спирачките. Според тях, ако това не се е случило, при още около 20 метра движение последствията е можело да бъдат много по-тежки.

Част от пътниците посочват, че в района няма мобилен обхват, което е затруднило подаването на сигнал до телефон 112. В крайна сметка връзка е осъществена чрез мобилно устройство със сателитна функция, но няколко минути след инцидента.

Пътуващите настояват за допълнителни мерки за безопасност, включително възможност за връзка при липса на обхват.

За пътниците от засегнатия влак е изпратен дизелов локомотив от Горна Оряховица, който ще изтегли вагоните до гара Царева Ливада. Оттам те ще бъдат превозени с автобуси до гара Дъбово. Организиран е автобусен превоз и за пътниците от останалите засегнати влакове в участъка. Очаква се нарушаване на графика за движение на влаковете по четвърта железопътна линия в участъка Горна Оряховица - Дъбово.

Във връзка с инцидента пътници поискаха да се поставят сателитни телефони във влаковете. "Когато се случи инцидентът, пътник със сателитен телефон позвъни на 112, защото нямаше друга връзка", посочи пред Би Ти Ви пътувал с влака.

Вчера също имаше инцидент - между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж. Влакът от Горна Оряховица към Стара Загора също дерайлира заради паднала на трасето скална маса. За щастие инцидентът се размина без пострадали.