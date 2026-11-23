Пътят между шабленските села Горун и Тюленово е сериозно разрушен след проливните дъждове в района, пише Dir.bg. На места асфалтовата настилка е разкъсана и пропаднала, а големи части от пътното платно са откъснати от придошлата вода. Отсечката е била основно ремонтирана по проект на стойност над 6 млн. лева и е въведена в експлоатация едва през януари 2025 г.

Разрушенията са толкова сериозни, че преминаването на автомобили през засегнатия участък е невъзможно. Репортаж на Радио Варна от мястото показва дълбоки пропадания по трасето, което вече е затворено и обезопасено. Причината за пораженията е преливането на дере в село Горун по време на интензивните валежи. Огромното количество вода е подкопало пътната основа и е откъртило части от асфалтовата настилка. "Просто водата беше много и създаде проблема", обясни пред БТА кметският наместник на Тюленово Светлана Стаматова. По думите ѝ Община Шабла е запозната със ситуацията и работи по възстановяването на разрушения участък.

Въпреки сериозните поражения придвижването до Тюленово остава възможно по алтернативни трасета. Пред Радио Варна Стаматова уточни, че шофьорите могат да използват обходен маршрут през Шабла или да преминат през Каварна, Българево и Камен бряг, за да достигнат до крайморското село.

Опасният участък е затворен за движение и обезопасен. Засега обаче няма конкретен срок за започване на възстановителните дейности, нито окончателна оценка на необходимите средства.

Според официална публикация в общинския вестник "Изгрев" реконструираният път Горун - Тюленово е въведен в експлоатация на 28 януари 2025 г., след като е приет от държавна комисия. Ремонтът обхваща 8040 метра от общинския път DOB1226, който свързва Тюленово и Горун с републиканския път I-9. Проектът е реализиран със средства от държавната Инвестиционна програма за общински проекти чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Одобрената му стойност е 6 072 000 лева с ДДС.

Междувременно кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че пътят ще бъде възстановен, като общината подготвя искане за държавно финансиране на щетите от бедствието.

В началото на ноември в община Шабла бе обявено бедствено положение за едно денонощие заради интензивните валежи и усложнената обстановка. Придошлите води засегнаха земеделски площи и инфраструктура в района. Според публикувана информация на места количествата валежи са достигнали и надхвърлили 150 литра на квадратен метър. Разрушаването на пътя между Горун и Тюленово е една от най-сериозните видими последици от водната стихия.